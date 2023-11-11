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Окупанти обстріляли автодорогу на Сумщині: є загиблі

Діана Гасюк
glavcom.ua
Окупанти обстріляли автодорогу на Сумщині: є загиблі
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Унаслідок атаки окупантів загинули двоє чоловіків, які їхали на мотоциклі

Російські загарбники обстріляли одну з автомобільних доріг у Сумській області. У результаті атаки загинули дві людини. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Обстріл стався 11 листопада близько 13:00. Росіяни атакували автомобільну дорогу між населеними пунктами Стара Гута - Нова Гута Шосткинського району Сумської області.

Унаслідок атаки окупантів загинули двоє чоловіків, які їхали на мотоциклі.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 9 листопада російські окупанти обстріляли центр міста Семенівка на Чернігівщині. 

До слова, Україна може створити потужний «повітряний щит» для захисту своєї території від російських атак. Для цього потрібно все те, що описано у візії Повітряних сил.

Нагадаємо, триває 626-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 71 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав 1 ракетний та 41 авіаційний ударів, здійснив 44 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. 

Теги: росіяни ворог населення інфраструктура прокурор окупанти

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