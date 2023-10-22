Британія вчить українських інженерів захищати енергосистему від обстрілів

Українських інженерів навчали, як визначити найбільш вразливі елементи енергетичної інфраструктури, потенційні відстані вибуху та вплив різної зброї

Двотижневу програму розробляли для цивільних інженерів на прохання України

Британія розробила навчальну програму для українських інженерів напередодні зими. Вона передбачає навчання з захисту енергетику від атак Росії. Про це повідомляє Міноборони Британії.

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Навчанням займалися інженери британської армії. Двотижневу програму розробляли для цивільних інженерів на прохання України.

Українських інженерів навчали, як визначити найбільш вразливі елементи енергетичної інфраструктури, потенційні відстані вибуху та вплив різної зброї та вибухових речовин. Також інженерів навчали, де потрібно розташовувати бар'єри, щоб захистити об'єкти від російських атак.

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Британські інженери залучили спеціалізованих резервістів, які працюють у секторі критичної національної інфраструктури Британії. Навчання проходили на британському газовому заводі, військовому злітно-посадковому майданчику та портовому об’єкті.

Нагадаємо, Росія проводить розвідувальні заходи щодо стану енергетичної інфраструктури України. Існує загроза повторення терористичних атак країни-агресора.

До слова, російські військові обстрілюють ремонтні бригади українських енергетиків, які намагаються відновити електропостачання у зоні бойових дій.