Кабмін доручить Фонду держмайна і Мінекономрозвитку розібратися з закупівлями вугілля «Центренерго»



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Прем'єр доручив розібратися з причинами, через які «Центренерго» ігнорує пропозиції державних вугледобувних підприємств і купує продукцію приватних компаній

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що Кабінет міністрів України доручить Фонду державного майна (ФДМ) і Міністерству економічного розвитку і торгівлі розібратися із закупівлями вугілля ПАТ «Центренерго». Про це прем’єр сказав під час «години запитань» до уряду у Верховній Раді в п'ятницю.

Йдеться, зокрема, про причини, за якими «Центренерго» ігнорує пропозиції державних вугледобувних підприємств і віддає перевагу продукції приватних компаній.

«Сьогодні буде доручення ФДМ і Міністерству економіки розглянути цю проблему», - сказав Гройсман, коментуючи питання щодо причин, за якими «Центренерго» не закуповує вугілля у державних вугледобувних підприємств.

«Центренерго» експлуатує 23 блоку (18 - пиловугільні і 5 - газомазутні) на Вуглегірської, Зміївської та Трипільської ТЕС сумарною встановленою потужністю 7690 МВт. Державі належить 78,3% акцій товариства.

Нагадаємо, 14 травня близько 200 шахтарів вугільних підприємств західної України зібралися біля будівлі Міністерства енергетики та вугільної промисловості, вимагаючи виплатити борги по зарплаті і купувати їх вугілля.

За інформацією народного депутата Михайла Бондаря, раніше все вугілля ЛВБ купувало підприємство Держвугільпостач, але після появи структур Кропачева ситуація різко змінилася. Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик уже закликав Держвугільпостач і «Центренерго» розрахуватися з шахтарями Західної України.

До відома, «Центренерго» в 2018 році збільшило виробництво електроенергії на 38,2% в порівнянні з 2017 роком - до 8 млрд 684,9 млн кВт-год.; в т.ч. Вуглегірська ТЕС виробила 4 млрд 323,1 млн кВт-год (+ 4,6%), Трипільська ТЕС - 2 млрд 200,4 млн кВт-год (+2,7 рази), Зміївська ТЕС - 2 млрд 161,4 млн кВт-год (+ 63,5%).