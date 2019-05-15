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    Економіка та фінанси

    «Держвугілляпостач» і «Центренерго»мають розрахуватися з шахтарями Західної України, - міністр енергетики

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    Сьогодні близько 200 шахтарів вугільних підприємств Західної України зібралися біля будівлі Міністерства енергетики та вугільної промисловості - «Держвугілляпостач» і «Центренерго»мають розрахуватися з шахтарями Західної України, - міністр енергетики
    Сьогодні близько 200 шахтарів вугільних підприємств Західної України зібралися біля будівлі Міністерства енергетики та вугільної промисловості

    Головна проблема в тому, що в схемах реалізації вугілля з'явилися приватні структури, на які немає впливу, - Насалик

    «Держвугілляпостач» і «Центренерго» мають вирішити проблеми з заборгованістю перед гірниками вугільних підприємств Львівсько-Волинського басейну. Про це на сьогоднішній акції протесту шахтарів біля Міністерства енергетики та вугільної промисловості заявив міністр Ігор Насалик, повідомляють Українські Новини.

    «Моє завдання зараз - щоб «Держвугілляпостач» через «Центренерго» почало з вами розраховуватися. Це моє основне завдання зараз», - звернувся міністр до мітингувальників.

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    На думку Насалика головна проблема в тому, що в схемах реалізації вугілля з'явилися приватні структури, на які у нього немає впливу.

    «Раніше працювало «Держвугілляпостач». А потім прийшли великі начальники, сказали, навіщо нам Держвугілляпостач, ми підемо на прямі контракти. Минуло два місяці, є проблеми. «Держвугілляпостач»  зруйнували, тепер потрібно відновлювати. Я не можу прийти до приватного підприємця, якому ви вантажили і сказати, щоб повернули гроші. Я можу це сказати «Держвугілляпостач», як державній структурі», - підкреслив Насалик.

    Виходом може бути передача Центренерго в управління Міністерства енергетики.

    «Тому ми підняли питання разом, щоб «Центренерго» як структура, яка переробляє, щоб її передали в управління міністерству. Я як міністр не маю впливу на «Центренерго», воно знаходиться у Фонді державного майна», - зазначив Ігор Насалик.

    Нагадаємо, сьогодні близько 200 шахтарів вугільних підприємств Західної України зібралися біля будівлі Міністерства енергетики та вугільної промисловості. Вони вимагають у держави виплатити борги по зарплаті і купувати їх вугілля. За інформацією від народного депутата Михайла Бондаря раніше все вугілля ЛВБ купувало підприємство Держвугілляпостач, але після появи структур Кропачева ситуація різко змінилася.

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