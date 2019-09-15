Кабмін сьогодні направить у Раду проект держбюджету



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На наступному пленарному тижні парламент розгляне державний бюджет України на 2020 рік

Кабінет міністрів 15 вересня передасть до Верховної Ради проект державного бюджету України для розгляду його у першому читанні.

Про це на брифінгу в неділю повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук, представляючи проект держбюджету-2020.

«Сьогодні за Конституцією – останній день, коли уряд мав прийняти проект закону «Про державний бюджет» і подати його до парламенту, ми сьогодні це зробимо», - заявив Гончарук.

Раніше спікер Верховної ради Дмитро Разумков повідомляв, що на пленарному тижні з 17 по 20 вересня планується розглянути ще 38 питань, зокрема державний бюджет України на 2020 рік.

Нагадаємо, відповідно до ч.2 ст. 153 регламенту Верховної Ради уряд щороку подає до парламенту проект закону про державний бюджет на наступний рік до 15 вересня поточного року.

До слова, дефіцит держбюджету вже перевищив мільярд гривень.

Як повідомлялося, 13 вересня Верховна Рада достроково звільнила всіх членів Центральної виборчої комісії.

Із відповідним поданням до парламенту звернувся президент Володимир Зеленський. Як причину такого рішення він назвав «необ’єктивність» та «бездіяльність» ЦВК.

У Центральній виборчій комісії, за розпуск якої 13 вересня проголосувала Верховна Рада, вважають рішення парламенту політичним і немотивованим, але сенсу його оскаржувати не бачать.

Джерело: УНІАН