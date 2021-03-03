«Маємо вивести з тіні десь $30 млрд». Влада пояснила умови податкової амністії від Зеленського

Президент на днях подав до Верховної Ради пакет законопроєктів щодо податкової амністії

Зареєстрований президентом Зеленським пакет законопроектів про податкову амністію буде поширюватися на всі активи громадян в Україні і закордоном, доходи з яких не були задекларовані станом на 1 січня 2021 року, окрім тих, що були отримані внаслідок кримінальних порушень.

Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів Данило Гетманцев, голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп фракції «Слуга Народу».

«Податкова амністія буде поширюватися на будь-які активи, в тому числі рухоме/нерухоме майно, цінні папери, корпоративні права, щодо яких суб’єкт декларування є власником чи від яких має право отримувати дохід в Україні та за кордоном, які набуті за рахунок доходів, що не були задекларовані за будь-який податковий період станом на 1 січня 2021 року. Умовою для амністії грошових коштів є їхнє розміщення на спеціальному рахунку. Не підлягають амністуванню активи, отримані внаслідок кримінальних правопорушень, за винятком тих, що були отримані від ухилення від сплати податків/зборів чи порушень валютного законодавства. Також не амністуються активи осіб, щодо яких відкритого судове провадження за статтями «легалізація доходів здобутих злочинним шляхом», «фінансування тероризму», ст. 306, ч.1-2 368-4, 369 та 369-2 Кримінального кодексу», – зазначив керівник профільного комітету.

За словами нардепа, законопроекти передбачають ставку спеціального збору на одноразове декларування 5% для валютних цінностей, розміщених на рахунках в Україні, та ставку 9% для активів, які перебувають за кордоном. «Cтавка становитиме 5% для валютних цінностей, розміщених на рахунках в банках України та інші активи, які знаходяться (зареєстровані) в Україні, 9% – валюта на банківських рахунках та інші активи, які знаходяться закордоном, право грошової вимоги до нерезидентів, 2,5% – за ОВДП, придбаних у період з 1 січня 2021 року по 20 червня 2022 року до подання декларації. Передбачено амністування активів без подання спеціальної декларації, в тому числі активів, сумарна вартість яких не більше 400 тис. грн. Декларацію можна буде подати з 1 липня 2021 до 1 липня 2022 року», – наголосив Гетманцев .

Як розповів депутат, у проведені податкової амністії Україна бере за взірець досвід Аргентини та Індонезії. «В Аргентині вивели з тіні і повернули з закордону $117 млрд, в Індонезії – десь $350 млрд. Якщо порівнювати нашу економіку та економіку Аргентини з приблизно однаковим населенням, то ми маємо вивести з тіні десь $30 млрд. Якщо виведемо хоча б $20 млрд, я буду вважати це перемогою», – зазначив експерт.

Дуже важливо провести амністію саме цього року, адже антіBEPS і автоматичний обмін податковою інформацією набувають чинності в 2022 році. «Для амністії велике значення має автоматичний обмін податковою інформацією, завдяки якому ми будемо знати про всі активи наших резидентів за кордоном, а також правила антиBEPS, що вводяться в Україні в повному обсязі з 2022 року», – пояснив депутат Гетманцев.

Нагадаємо, раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявляв, що законопроєкт про податкову аміністію подали в Офіс президента ще в липні, зараз тривають дискусії – за словами міністра, це має бути саме президентське питання. У травні 2020 року Зеленський заявляв, що законопроєкт про амністію капіталів готовий та буде внесений до Верховної Ради, закон приймуть до кінця року. Раніше Данило Гетманцев заявляв, що податкова амністія буде платною і влада планує залучити в бюджет 5% від сум, які будуть амністовані. Президент Зеленський пропонує з 1 липня 2021 року до 1 липня 2022 року провести одноразове добровільне декларування активів фізичних осіб. У цей період держава гарантує декларантам звільнення від кримінальної та адміністративної відповідальності за несплату податків і зборів із доходів.



