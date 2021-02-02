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    Економіка та фінанси

    Експерти радять скасувати податковий контроль при сумарному доході менше 400 тис. грн

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    Зменшення податкового тиску є світовим трендом&nbsp;&ndash;&nbsp;розвинені країни застосовують податкові механізми для заохочення міжнародних інвесторів - Експерти радять скасувати податковий контроль при сумарному доході менше 400 тис. грн
    Зменшення податкового тиску є світовим трендом – розвинені країни застосовують податкові механізми для заохочення міжнародних інвесторів
    Фото: honey-ukraine.com

    На думку експертів, скасування перевірок для підприємців з оборотами до 400 тис. грн. вивільнить тисячі працівників податкових органів

    Скасування податкового контролю за підприємцями та громадянами з річним доходом менше 400 тис. грн. стане стимулом для виходу мікробізнесу з тіні та збільшить кількість офіційно зареєстрованих самозайнятих людей.

    Як інформує rbc.ua, про це заявив голова Ради інституційних реформ Олександр Кучеренко.

    За даними ради, в Україні чверть ФОП – близько 440 тис. – мають річні обороти менше 400 тис. грн.

    За словами Кучеренка, такі підприємства не є інструментом для олігархічної оптимізації податків, тому надмірний контроль за ними неефективний.

    Експерти також зазначають, що на відміну від України, в міжнародній практиці прийнято рахувати ефективність системи збору податків. В США збір 100 дол. податків обходиться платникам податків в 0,32 долари. В Індії та Польщі - 0,58 і 0,65 доларів відповідно.

    За розрахунками Ради інституційних реформ, аналогічний показник України значно вищий – країна витрачає 1,08 доларів на кожні 100 доларів зібраних податків.

    На думку експертів, скасування перевірок для підприємців з оборотами до 400 тис. грн. вивільнить тисячі працівників податкових органів, що зменшить кошторис на збір податків для їх платників.

    Зменшення податкового тиску також є світовим трендом – розвинені країни застосовують податкові механізми для заохочення міжнародних інвесторів.

    Наприклад, Туреччина скасувала ПДВ для капітальних вкладень та різко скоротила час очікування на повернення ПДВ. Завдяки цьому країна за один рік піднялась в рейтингу Paying Taxes з 80-ї на 20-ту сходинку. Україна ж, навпаки, втратила бали в рейтингу. Це сталось лише тому, що українська система оподаткування не змінювалась в той час, коли інші країни автоматизували процеси сплати та контролю та спростили адміністрування.

    На думку Кучеренка, для зниження податкового контролю є й ідеологічна причина. Україна зазнала серйозних соціальних потрясінь за останні 100 років.

    На відміну від заможних європейських країн, у нас була зупинена сталість накопичення статків – в родин забирали землю, майно, засоби виробництва. У даному контексті щорічні доходи до 400 тис. грн лише у 2,5 рази вище середньої зарплати по Україні.

    Тому експерт вважає, що податкова політика нашої країни повинна сприяти накопиченню капіталу якнайширшими верствами населення.

    Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у парламенті роздумують над ідеєю впровадження нового податку, надходження з якого підуть до місцевих бюджетів. Таким чином влада намагається знайти діалог з регіонами.

    Теги: США податки політика Олександр Кучеренко
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