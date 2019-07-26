Кабміну пропонують провести повторний конкурс на розробку газового шельфу в Чорному морі



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Ділянка Дельфін - найбільша в Україні

Уряд просять добре подумати перед тим, як передавати найбільшу нафтогазову ділянку в Чорному морі

Міжвідомча комісія з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції (УРП) визнала компанію Trident Black Sea переможцем в конкурсі. Асоціація газовидобувних компаній України (АГКУ) вважає, що уряду варто переконатися, що дана пропозиція є найвигіднішою і безальтернативною.

В своїй заяві АГКУ відзначила, що ділянка «Дельфін» є найбільш перспективною і інвестиційно привабливою для видобутку вуглеводнів в Україні з огляду на розміри площі і запаси.

До того ж конкурс був організований поспішно, з штучно скороченим терміном для підготовки пропозицій (2 місяці замість звичайних трьох), без всякого публічного просування і практично в умовах інформаційного вакууму.

Конкурс не відповідає міжнародним стандартам і очікуванням великих міжнародних гравців, по організації подібних заходів.

«Ми переконані, що в разі проведення конкурсу в більш якісному форматі, кількість претендентів була б значно вище і, відповідно, їх пропозиції були б набагато вигідніше для держави. Саме з цією метою ми послідовно відстоювали позицію про перенесення термінів проведення конкурсу до формування нового уряду», - йдеться в заяві.

Нагадаємо, на початку червня голова Офісу президента Андрій Богдан також закликав Кабмін продовжити конкурс з укладення угод про розподіл продукції для ділянки «Дельфін» щонайменше до 120 днів.

Як повідомлялось, конкурс на УРП ділянки «Дельфін» було розпочато 12 квітня, термін подачі заявок було зменшено урядом до 60 днів, тобто до 12 червня. Заявки подали: Caspian Drilling International Ltd (група Socar), Frontera, Trident Black Sea і українське ПрАТ «Укрнафтобуріння».