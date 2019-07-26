Конкурс на найбільшу газоносну ділянку в Чорному морі виграла компанія екс-депутата Держдуми



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Компанія Іллі Пономарьова отримала найбільшу ділянку на українському шельфі

Більшість членів конкурсної комісії проголосували за те, щоб Trident Black Sea видобувала вуглеводні на шельфі Чорного моря

Trident Black Sea Іллі Пономарьова перемогла в тендері на розробку вуглеводневої ділянки «Дельфін» на українському шельфі Чорного моря.

Шість членів Міжвідомчої комісія з укладення та реалізації угод про розподіл продукції (УРП) проголосували «за», двоє утрималися (зокрема депутат Кацер-Бучковська та представник Мінекономрозвитку), повідомляє «Нефтерынок».

Як повідомлялось, конкурсна комісія виставила однакову кількість балів (170 балів) на заявки Caspian Drilling International і Trident Black Sea. Остання запропонувала найкращі умови поділу виробництва. Таким чином, мінімальна частка держави в прибутковому видобутку становить 30% при видобутку 1 млн тонн нафтового еквівалента на рік (в залежності від обсягу видобутку частка держави зростає і досягає 70% з показником 20 млн тонн н.е. в рік). У той же час найвища частка компенсаційної продукції становить 60%.

Дельфін - найбільша ділянка на українському шельфі

Trident Black Sea - спеціально створена під конкурс компанія, яка на 90% належить Trident Acquisitions Corp і ще на 10% - ірландської San Leon Energy, яка веде видобуток в Албанії, Ірландії, Нігерії, Польщі та Іспанії, маючи портфоліо з 17 ліцензій в цих країнах. Крім того, є власний флот для проведення сейсмічних досліджень.

При цьому San Leon Energy належить на 71,59% компанії з управління активами Toscafund Asset Management LLP, нігерійської компанії Midwestern Oil & Gas Company Limited, а також британської компанії OWG PLC.

Як писали ЗМІ, Trident Acquisitions була заснована в березні 2016 роки як спеціалізована компанія по цільовим злиттям і поглинанням (special purpose acquisition company, SPAC). В середині минулого року провела IPO на фондовому майданчику NASDAQ, за підсумками якого повідомила про залучення $ 201,25 млн. Планувалося, що ці кошти будуть спрямовані на інвестиції в поглинання енергоактивів в Східній Європі з фокусом на Україну. Ініціатором і засновником компанії є виходець з Schlumberger, ЮКОСа і Держдуми РФ громадянин України Ілля Пономарьов.

Нагадаємо, конкурс на УРП ділянки «Дельфін» було розпочато 12 квітня, термін подачі заявок було зменшено урядом до 60 днів, тобто до 12 червня. Заявки подали: Caspian Drilling International Ltd (група Socar), Frontera, Trident Black Sea і українське ПрАТ «Укрнафтобуріння».

Напочатку червня голова Офісу президента Андрій Богдан закликав Кабмін продовжити конкурс з укладення угод про розподіл продукції для ділянки «Дельфін» щонайменше до 120 днів.

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