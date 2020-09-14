Голова Мінфіну розповів, скільки грошей має отримати держбюджет-2021 від приватизації



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Згідно з даними Мінфіну, проєкт держбюджету на наступний рік також передбачає отримання 43,2 млрд грн від Міжнародного валютного фонду та інших фінустанов

Від приватизації наступного року держбюджет планує отримати 6 млрд грн

Проєкт держбюджету на 2021 рік передбачає надходження 6 млрд грн від приватизації. Про це повідомив голова Міністерства фінансів Сергій Марченко.

«Ми поступово скорочуємо дефіцит (держбюджету - ред). Фінансувати його ми плануємо за рахунок приватизації – 6 млрд грн, за рахунок внутрішніх і зовнішніх запозичень. Це реально і здійснимо», – сказав міністр під час пресконференції.

Згідно з даними Мінфіну, проєкт держбюджету на наступний рік також передбачає отримання 43,2 млрд грн від Міжнародного валютного фонду (МВФ) та інших міжнародних партнерів.

Як повідомлялося, у проєкті бюджету на 2021 рік закладено курс 29 грн/$.

Нагадаємо, 14 вересня на позачерговому засіданні Кабмін ухвалив проєкт закону «Про Державний бюджет України на 2021 рік». До 15 вересня документ має бути переданий на розгляд Верховної Ради.

Міністерство фінансів назвало ключові пріоритети проєкту Держбюджету на 2021 рік.

18 вересня у Верховній Раді планується попередній розгляд проєкту Державного бюджету на 2021 рік.