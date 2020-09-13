Державне підприємство «СЕТАМ» продав арештованого майна на 9,3 млрд грн



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З 2015 року було проведено 63 656 успішних аукціонів

Держпідприємство провело більше 60 тисяч аукціонів

Держпідприємство «СЕТАМ» (Система електронних торгів арештованим майном), на аукціонах якого недавно пустили з молотка 20 літаків, в цілому провів вже 63656 успішних торгів на 9,3 млрд гривень. Про це повідомила пресслужба «СЕТАМ».

«СЕТАМ» з 2015 року здійснює заходи із супроводження програмного забезпечення системи електронних торгів, технологічного забезпечення, збереження та захисту даних, що містяться в ній, організацію та проведення електронних торгів та інші функції... Командою підприємства було проведено 63 656 успішних аукціонів на 9,3 млрд гривень. Зростання ціни становить в середньому 12%», – розповів гендиректор СЕТАМ Олександр Мамро.

При цьому він зазначив, що приватні виконавці показали істотні результати з продажу майна, які в 2020 році перевищили показники Державної виконавчої служби на 332 млн гривень.

Нагадаємо, міністерство юстиції 28 серпня внесло зміни до порядку реалізації арештованого майна, розділивши функції адміністратора та організатора торгів. Про це повідомляє державне підприємство «СЕТАМ». Однією з мети змін є підвищення прозорості процедури реалізації майна боржників.

Як повідомлялося, ціна на бурштинову ділянку на аукціоні Держгеонадр виросла у 63 рази.

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