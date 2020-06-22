ІКЕА досі вирішує технічні проблеми онлайн-магазину в Україні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Україні високий попит на товари значно перевищив очікування компанії

У компанії не можуть відповісти на питання про дату відкриття онлайн-магазину

Шведська компанія IKEA досі не відновила роботу свого онлайн-магазину в Україні, оскільки високий попит на товари значно перевищив очікування компанії. Про це повідомили The Page в пресслужбі IKEA.

У компанії зазначили, що рітейлер тимчасово обмежує свої послуги, щоб бути впевненим в тому, що зможе подбати про всі замовлення.

«Ми щиро перепрошуємо за незручності і наполегливо працюємо над тим, щоб якомога швидше відновити повноцінну діяльність», - додали в IKEA.

В ІКЕА не відповіли на питання про те, чому у компанії не вийшло вирішити технічні проблеми в Україні і коли вона зможе це зробити.

IKEA — це транснаціональна корпорація, заснована у Швеції, що розробляє та реалізує швидко збірні меблі, кухонну техніку та аксесуари для дому.

Рішення про вихід на український ринок компанія ухвалила ще у 2017 році.

Нагадаємо, на початку червня повідомлялося, що ІКЕА може відновити роботу свого інтернет-магазини в Україні 8 червня.

25 травня шведська компанія IKEA тимчасово обмежила можливість оформляти нові замовлення в українському інтернет-магазині.

Як повідомлялося, IKEA 14 травня офіційно запустила можливість замовлення товарів з інтернет-магазину в Україні, а також відкрила пункти видачі в київських ТЦ Auchan Rive Gauche і ТЦ Metro Cash & Carry.