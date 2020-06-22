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    Економіка та фінанси

    ІКЕА досі вирішує технічні проблеми онлайн-магазину в Україні

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    В Україні високий попит на товари значно перевищив очікування компанії - ІКЕА досі вирішує технічні проблеми онлайн-магазину в Україні
    В Україні високий попит на товари значно перевищив очікування компанії

    У компанії не можуть відповісти на питання про дату відкриття онлайн-магазину

    Шведська компанія IKEA досі не відновила роботу свого онлайн-магазину в Україні, оскільки високий попит на товари значно перевищив очікування компанії. Про це повідомили The Page в пресслужбі IKEA.

    У компанії зазначили, що рітейлер тимчасово обмежує свої послуги, щоб бути впевненим в тому, що зможе подбати про всі замовлення.

    «Ми щиро перепрошуємо за незручності і наполегливо працюємо над тим, щоб якомога швидше відновити повноцінну діяльність», - додали в IKEA.

    В ІКЕА не відповіли на питання про те, чому у компанії не вийшло вирішити технічні проблеми в Україні і коли вона зможе це зробити.

    IKEA — це транснаціональна корпорація, заснована у Швеції, що розробляє та реалізує швидко збірні меблі, кухонну техніку та аксесуари для дому.

    Рішення про вихід на український ринок компанія ухвалила ще у 2017 році.

    Нагадаємо, на початку червня повідомлялося, що ІКЕА може відновити роботу свого інтернет-магазини в Україні 8 червня.

    25 травня шведська компанія IKEA тимчасово обмежила можливість оформляти нові замовлення в українському інтернет-магазині.

    Як повідомлялося, IKEA 14 травня офіційно запустила можливість замовлення товарів з інтернет-магазину в Україні, а також відкрила пункти видачі в київських ТЦ Auchan Rive Gauche і ТЦ Metro Cash & Carry.

     

     

     

    ринок послуги IKEA
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