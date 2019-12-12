Норвезька компанія зупиняє будівництво сонячної енергостанції через можливі зміни «зеленого тарифу»



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Понад 30 виробників альтернативної енергетики підписали відкрите колективне звернення до керівнитва держави з вимогою змінити законопроєкт, що готується урядом про альтернативні джерела енергії

Компанія може втратити можливість продавати електрику в мережу за «зеленим тарифом»

Компанія Scatec Solar зупинила реалізацію проєкту з будівництва сонячної електростанції потужністю 65 МВт (СЕС) в Херсонській області через анонсовані змінами в системі виплат «зеленого» тарифу.

Про це повідомила керівник з управління бізнесом компанії в Україні Аліна Свідерська, передає ITC.

Зокрема, через ці зміни електростанція компанії може втратити можливість продавати електрику в мережу за «зеленим тарифом», тобто, за вищою, ніж ринкова, ціною.

«У цей проект компанія вклала 2-3 мільйони євро, і зараз його повністю зупинили», - повідомила Свідерська після засідання комітету «Європейської бізнес асоціації» з питань палива та енергетики.

За її словами, уряд планує скоротити термін, коли побудовані електростанції зможуть отримати «зелений тариф». І відповідно до анонсованих дат, компанія свою електростанцію добудувати не встигне.

Нагадуємо, понад 30 виробників альтернативної енергетики підписали відкрите колективне звернення до голови Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса та міністра енергетики Олексія Оржеля з вимогою змінити законопроєкт, що готується урядом про альтернативні джерела енергії.

Раніше повідомлялось, що у НЕК «Укренерго» не вистачає коштів, щоб виплатити у першій декаді листопада аванс держпідприємству «Гарантований покупець» для компенсації його витрат зі сплати «зеленого тарифу».

У жовтні президент Володимир Зеленський заявив про необхідність зниження «зелених» тарифів, що, на його думку, є надто високими і неринковими, з компаніями, які мають діючі контракти на отримання цих тарифів, він пообіцяв «спілкуватись».