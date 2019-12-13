Зміни в законодавство про зелену енергетику. Асоціація сонячної енергетики наполягає доопрацювати законопроект



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В Асоціації вважають, що три місяці для будівництва сонячної електростанції - замалий термін

В Асоціації вважають, що під час доопрацювання законопроекту №2543 необхідно врахувати дві ключові умови

Асоціація сонячної енергетики України в цілому підтримує законопроект №2543 «Про внесення змін у деякі закони України щодо покращення інвестиційного клімату у сфері відновлювальної енергетики», але, одночасно, наполягає на доопрацюванні законопроекту до другого читання.

Асоціація вважає, що під час доопрацювання законопроекту №2543 необхідно врахувати дві ключові умови, які забезпечать можливості для стійкої роботи українського та іноземного бізнесу й надалі працювати на сонячному ринку в Україні.

В нинішній редакції законопроекту №2543 пропонується скоротити до трьох місяців терміни будівництва сонячних електростанцій (СЕС) за вже попередньо укладеними договорами (Pre-PPA).

Асоціація вважає, що це занадто малий строк для інвесторів сонячної галузі, адже на сьогодні законодавством справедливо передбачений термін у два роки, з урахуванням тривалості реалізації проектів. Тому першою ключовою умовою є збереження можливості для інвесторів протягом року з дати набуття чинності нового Закону, добудувати проекти за Pre-PPA.

Другою ключовою умовою є необхідність корегування у бік збільшення коефіцієнту норми виплат по Pre-PPA проектам до 0,925, які будуть вводитися в наступному році. В редакції законопроекту №2543 пропонується коефіцієнт 0,85.

«Усі компанії, що працюють у сонячній енергетиці, - соціально відповідальні компанії, інвестують у розвиток місцевих громад та чисте довкілля. Тож, ми розуміємо, що державу треба підтримати, це є великою добровільною поступкою з боку інвесторів, що розуміють складність ситуації з виплатами Гарантованим покупцем. Поряд з цим ми вважаємо, що Україні надзвичайно важливо мати стратегію розвитку ВДЕ на майбутні роки. Цей документ мають напрацювати всі профільні Асоціації разом з учасниками ринку, а затверджувати її має Уряд», – підкреслив Артем Семенишин, виконавчий директор Асоціації сонячної енергетики України.