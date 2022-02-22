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    Зупинка «Північного потоку-2». Кремль пообіцяв Європі страшну кару

    Росія лякає Європу газом за &euro;2 тисячі - Зупинка «Північного потоку-2». Кремль пообіцяв Європі страшну кару
    Росія лякає Європу газом за €2 тисячі
    колаж з відкритих джерел

    РФ обурилася рішенням Німеччини зупинити сертифікацію газопроводу «Північний потік-2»

    Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що рішення Німеччини зупинити сертифікацію «Північного потоку-2» призведе до зростання цін на газ в Європі. За його словами, європейці скоро платитимуть €2000 за тисячу кубометрів блакитного палива. Про це Медведєв написав у Twitter.

    Він нагадав, що канцлер Німеччини Олаф Шольц доручив зупинити сертифікацію російського газопроводу «Північний потік-2».

    «Ну що ж. Ласкаво просимо в новий світ, в якому вже скоро європейці будуть платити €2000 за тисячу кубів газу!», – заявив Медведєв.

    Сьогодні стало відомо, що Німеччина зупиняє сертифікацію «Північного потоку-2».

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність негайного введення санкцій за визнання «незалежними» так званих «ЛДНР». Він виступив за повне відключення російського газопроводу «Північний потік-2».

    «Європа і світ не може допустити повторення таких трагічних помилок, які були допущені в Грузії у 2008 році. Ми погодилися з необхідністю негайного запровадження санкцій за черговий акт агресії проти України. Ці санкції мають включати повну зупинку «Північного потоку-2», – зазначив Зеленський.

    Згодом Вітренко сказав, що Україна чекає після зупинки сертифікації «Північного потоку-2».

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    Теги: Росія газ Німеччина санкції Дмитро Медведєв Європа ціни Північний потік-2 Олаф Шольц
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    Зупинка «Північного потоку-2». Кремль пообіцяв Європі страшну кару