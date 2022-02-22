Німеччина зупиняє сертифікацію «Північного потоку-2»

Олаф Шольц відреагував на визнання Росією терористичних «ЛНР» і «ДНР»

Про зупинку сертифікації російського газопроводу заявив канцлер ФРН Шольц

Влада Німеччини вирішила зупинити процес сертифікації російського газопроводу «Північний потік-2». Про це на тлі останніх дій Росії повідомив канцлер Олаф Шольц. Про це він сказав під час брифінгу, який транслював Der Spiegel.

Він заявив, що доручив міністерству економіки звернутись до регулятора.

«Сьогодні я попросив федеральне міністерство економіки відкликати у Федерального мережевого агентства доповідь щодо забезпечення енергобезпеки», – уточнив канцлер.

Шольц зазначив, що це «необхідний крок, щоб тепер не могла відбутися сертифікація газопроводу».

Видання з посиланням на джерела в уряді пише, що Мінекономіки країни вже зупинило процес погодження суперечливого газопроводу «Північний потік-2».

У листі міністр Роберт Габек доручив Федеральному мережевому агентству, яке йому підпорядковується, відкликати первинно позитивний сертифікат, який є вирішальним для сертифікації трубопроводу.

Сертифікат, виданий попереднім урядом наприкінці жовтня 2021 року, стосується безпеки постачань природного газу Німеччиною. Згідно з листом, ситуація вже не є безпечною через ситуацію з ескалацією на сході України.

Der Spiegel пише, що Габек місяцями готувався до цього кроку. Загалом він нібито ніколи не поділяв точку зору попередньої влади. За останні кілька тижнів він, мовляв, переконав канцлера Шольца та його партнера по коаліції.

У найближчі тижні Федеральне міністерство економіки має намір детально вивчити вплив геополітичних подій та ситуації на сході України на безпеку постачань.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність негайного введення санкцій за визнання «незалежними» так званих «ЛДНР». Він виступив за повне відключення російського газопроводу «Північний потік-2».

«Європа і світ не може допустити повторення таких трагічних помилок, які були допущені в Грузії у 2008 році. Ми погодилися з необхідністю негайного запровадження санкцій за черговий акт агресії проти України. Ці санкції мають включати повну зупинку «Північного потоку-2», – зазначив Зеленський.

Як вже відомо, 22 лютого Держдума ратифікувала угоди з терористичними «ЛНР» і «ДНР».

Останніми днями ситуація в Україні загострюється через російську агресію та загрозу широкомасштабного вторгнення путінських військ. Через це сьогодні міністр оборони звернувся до українських військових.

Крім того МЗС закликає Зеленського розірвати дипломатичні відносини з Росією.

21 лютого Путін дав добро на введення військ в Україну: опубліковано укази.

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