Україна закликає міжнародні лізингові компанії позбавити Росію понад половини літаків

З 980 літаків, які використовують російські авіаперевізники, 515 перебувають у лізингу іноземних власників

Розірвання договорів міжнародних лізингових та страхових компаній з росією завдасть істотних збитків її пасажирському авіаційному флоту. Про це повідомило Міністерство інфраструктури України.

«Закликаємо лізингові та страхові компанії обмежити використання літаків росією. Наразі команда Міністерства інфраструктури веде перемовини з міжнародними страховими компаніями у сфері авіаперевезень, а також компаніями, які постачають та надають у лізинг літаки, вертольоти та іншу авіатехніку», – пише МІУ.

Як пояснили у міністерстві, користування літаками у лізинг є поширеною міжнародною практикою. У Росії, за даними агентства Cirium, на які посилається МІУ, у лізингу перебувають 55% усіх пасажирських літаків.

«З усіх 980 пасажирських лайнерів, які використовують російські авіаперевізники, 515 літаків перебувають у лізингу іноземних власників», – уточнили в міністерстві.

Лідером з лізингу пасажирських лайнерів у світі є Ірландія, в якій зареєстровано 18 із ТОП-20 світових лізингових компаній. Тому лише ірландські санкції зможуть завдати серйозної шкоди авіагалузі країни-окупанта.

«Упевнені, що скоро ми матимемо позитивні новини за підсумками переговорів. І нагадаємо, що літати окупанти тепер можуть хіба що з Москви до Камчатки», – додали в Мінінфраструктури.