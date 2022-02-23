США запроваджують санкції проти оператора «Північного потоку-2»

Вашингтон оголосив про санкції проти компанії Nord Stream 2 AG і її керівників

Путін дав світу величезний стимул відмовитися від російського газу і перейти на інші види енергії

Сполучені Штати Америки вводять санкції проти оператора «Північного потоку-2». Про це йдеться на сайті Білого дому.

Це буде перший пакет санкцій у відповідь на дії Росії в Україні.

Президент США Джо Байден наголосив, що Сполучені Штати тісно співпрацювали з союзниками, аби дати рішучу, єдину відповідь відколи Росія почала розгортати війська до українського кордону.

У вівторок під час пресконференції Байден заявляв, що зустрічався з канцлером Німеччини Олафом Шольцом з метою зупинити газогін «Північний потік-2», якщо Росія вторгнеться в Україну.

«Сьогодні я наказав своїй адміністрації запровадити санкції проти Nord Stream 2 AG та її службовців. Ці кроки є ще однією частиною нашого першого траншу санкцій у відповідь на дії Росії в Україні. Як я заявляв, ми без вагань робитимемо подальші кроки, якщо Росія продовжить ескалацію», – заявив Байден.

Президент Сполучених Штатів додав, що своїми діями президент РФ Володимир Путін надав світові «величезний стимул перейти від російського газу до інших видів енергії».

22 лютого стало відомо, що Німеччина зупиняє сертифікацію «Північного потоку-2».

Крім того ЄС лякає Росію другим пакетом санкцій у разі продовження наступу на Україну.

Напередодні Боррель потролив російських депутатів: тепер ні шопінгу в Мілані, ні вечірок у Сен-Тропе.

Також США запроваджують санкції проти російських чиновників та їхніх дітей: список

До слова, Китай розкритикував санкції проти дружньої Росії. Варто вказати, що Cейм Польщі засудив агресію РФ та закликав світ до суворих санкцій.

Також Ердоган зробив вибір: санкцій проти Росії не буде. Натомість Рада підтримала санкції проти Держдуми. Читайте також, хто з нардепів не голосував за санкції проти Держдуми (список)

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