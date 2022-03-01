NASA шукає шляхи позбутися співпраці з Росією в космосі

Глава Роскосмосу Дмитро Рогозін заявив про можливість виходу з партнерства у відповідь на санкції США, через що 400-тонна конструкція може впасти на Землю

Глава Роскосмосу Дмитро Рогозін заявив про можливість виходу з партнерства у відповідь на санкції США, через що 400-тонна конструкція може впасти на Землю

Росія відповідає за рух і підтримання станції на належній висоті

Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) вивчає способи утримання Міжнародної космічної станції на орбіті без допомоги Росії. Про це повідомляє France 24 з посиланням на керівницю програми пілотованих космічних польотів НАСА Кеті Людерс.

За її словами, фахівці космічної галузі, зокрема зі SpaceX, вивчають можливості обійтися без співпраці з РФ.

Американська сторона забезпечує енергопостачання таміункціонування МКС, Росія відповідає за рух і підтримання станції на належній висоті. Для цього РФ використовує пристикований космічний корабель «Прогрес», щоб періодично виштовхувати станцію на потрібну висоту (близько 400 км від поверхні Землі).

Однак минулого тижня глава Роскосмосу Дмитро Рогозін заявив про можливість виходу з партнерства у відповідь на санкції США, через що 400-тонна конструкція може впасти на Землю.

Нагадаємо, платіжна система Mastercard відключила кілька російських фінансових організацій, виконуючи санкційні розпорядження.

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