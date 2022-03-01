Розплата за Україну. Російські банки відключено від системи Mastercard

Після відключення від платіжної системи Mastercard картки російських банків не працюватимуть за кордоном та на зарубіжних інтернет-магазинах

Платіжна система Mastercard відключила кілька російських фінансових організацій, виконуючи санкційні розпорядження. Про це йдеться у заяві глави компанії Майкла Мібаха.

«Внаслідок санкційних розпоряджень ми заблокували кілька фінансових установ у платіжній мережі Mastercard. Ми продовжимо працювати з регулюючими органами найближчими днями, щоб повністю дотримуватися наших зобов'язань», - йдеться у заяві.

Після відключення від платіжної системи Mastercard картки цих банків не працюватимуть за кордоном та на зарубіжних інтернет-магазинах. У Росії вони діятимуть, оскільки у країні платежі обробляються внутрішньою національної системою платіжних карток.

Мібах також заявив, що вторгнення російських військових сил в Україну стало спустошливим для громадян країни. «Наші думки з тими, кого це торкнулося», - додав він.

Крім цього, Mastercard працює із партнерами над відправкою в Україну гуманітарної допомоги.

Раніше повідомлялося, що долар та євро досягли історичних максимумів на початку торгів Московської біржі 28 лютого. По всій Росії жителі вишиковуються у черзі до банкоматів, щоб зняти іноземну валюту, оскільки нові санкції, покликані покарати Кремль за його вторгнення в Україну, призводять до різкого обвалу рубля.

Крім того, Євросоюз ухвалив рішення про заморожування активів Центробанку РФ.

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