  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Розплата за Україну. Російські банки відключено від системи Mastercard

    Розплата за Україну. Російські банки відключено від системи Mastercard

    Після відключення від платіжної системи Mastercard картки російських банків не працюватимуть за кордоном та на зарубіжних інтернет-магазинах

    Платіжна система Mastercard відключила кілька російських фінансових організацій, виконуючи санкційні розпорядження. Про це йдеться у заяві глави компанії Майкла Мібаха.

    «Внаслідок санкційних розпоряджень ми заблокували кілька фінансових установ у платіжній мережі Mastercard. Ми продовжимо працювати з регулюючими органами найближчими днями, щоб повністю дотримуватися наших зобов'язань», - йдеться у заяві.

    Після відключення від платіжної системи Mastercard картки цих банків не працюватимуть за кордоном та на зарубіжних інтернет-магазинах. У Росії вони діятимуть, оскільки у країні платежі обробляються внутрішньою національної системою платіжних карток.

    Мібах також заявив, що вторгнення російських військових сил в Україну стало спустошливим для громадян країни. «Наші думки з тими, кого це торкнулося», - додав він.

    Крім цього, Mastercard працює із партнерами над відправкою в Україну гуманітарної допомоги.

    Раніше повідомлялося, що долар та євро досягли історичних максимумів на початку торгів Московської біржі 28 лютого. По всій Росії жителі вишиковуються у черзі до банкоматів, щоб зняти іноземну валюту, оскільки нові санкції, покликані покарати Кремль за його вторгнення в Україну, призводять до різкого обвалу рубля.

    Крім того, Євросоюз ухвалив рішення про заморожування активів Центробанку РФ.

    Читайте також:
    Теги: Росія санкції банк війна Україна MasterCard
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Розплата за Україну. Російські банки відключено від системи Mastercard