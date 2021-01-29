Компенсація за електроопалення: Рада дала добро на виплату 1,4 млрд грн

Відшкодування витрат передбачається здійснити з бюджетної статті «виплата пільг та субсидій», на яку закладено 36,6 млрд грн.

Кабмін має у тижневий термін після публікації закону визначити порядок надання компенсацій

Верховна Рада виділила додаткові 1,4 млрд грн на компенсацію витрат через підвищення тарифів на електроенергію для будинків з електроопаленням. Відповідний законопроект № 4672 «Про внесення змін до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо компенсації у зв’язку з підвищенням тарифів на електричну енергію» схвалений за основу 311 голосами і 310 голосами ‒ в цілому. Про це повідомила пресслужба парламенту.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль звернувся до нардепів із проханням розглянути питання про компенсацію витрат на електроопалення у зв'язку з підвищенням тарифів на електроенергію на сьогоднішньому засіданні за процедурою ad hoc.

Він зазначив, що відшкодування витрат передбачається здійснити з бюджетної статті «виплата пільг та субсидій», на яку закладено 36,6 млрд грн.

Субсидії зможе отримати населення:

• що проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних в установленому порядку електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості),

• яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання (у тому числі у сільській місцевості),

• багатодітні, прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу.

Згідно з законопроєктом, Кабмін має у тижневий термін після публікації закону визначити порядок надання таких компенсацій.

Нагадаємо, з 1 січня Кабмін запровадив єдиний фіксований тариф на електроенергію для побутових споживачів у розмірі 1,68 грн/кВт-год (із ПДВ) на період до 31 березня із перспективою подальшого зростання.

Тим самим уряд скасував пільговий тариф для населення у 90 копійок за кВт/год за перші 100 кВт/год і 3000 кВт/год місячного споживання.

Додамо, що напередодні Міністерство соціальної політики доручило облдержадміністраціям розглянути питання надання субсидії громадянам, які використовують електроенергію для індивідуального опалення.

Як повідомлялося, Верховна Рада зобов'язала Кабмін підготувати зміни до бюджету-2021.