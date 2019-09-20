Рада прийняла за основу закон про верифікацію пенсій



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Законопроєктом №1231 пропонується ввести верифікацію державних виплат - пенсій, допомог, пільг, субсидій, стипендій

Народні депутати на засіданні 20 вересня підтримали за основу в першому читанні законопроєкт №1231 про верифікації пенсій та інших державних виплат.

За проєкт проголосували 254 парламентарі.

Законопроєктом, зокрема, пропонується ввести верифікацію державних виплат - пенсій, допомог, пільг, субсидій, стипендій, інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів, фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування.

Верифікація держвиплат визначається як комплекс заходів щодо збору та перевірки достовірності інформації для призначення, нарахування та/ бо здійснення державних виплат.

«Верифікація державних виплат буде здійснюватися в інформаційно-аналітичній платформі (автоматизованій системі накопичення, обробки, аналізу інформації, отриманої від суб'єктів надання інформації) шляхом застосування комплексу заходів щодо збору, проведення аналізу і порівнянню параметрів інформації, а також виявлення невідповідності даних в автоматизованих інформаційних системах, реєстрах, базах даних», - говориться у пояснювальній записці.

Також нардепи розглянули альтернативний законопроєкт №1231-1, який пропонував проведення превентивної та поточної верифікації державних виплат виключно за наявності добровільної письмової згоди на її проведення. При цьому, пенсії і стипендії (крім соціальних стипендій) пропонували не включати в державні виплати, що підлягають верифікації.

Раніше комітет Верховної ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендував Раді прийняти цей закон за основу.

Нагадаємо, Пенсійний фонд України з вересня запроваджує новий сервіс для оформлення пенсії через інтернет.

Джерело: РБК-Україна