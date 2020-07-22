Голова Нацбанку України вперше зустрівся з послами G7: про що говорили



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Кирило Шевченко провів першу зустріч з послами Великої сімки Фото: НБУ

За словами Шевченка, монетарна політика, режим інфляційного таргетування та режим гнучкого курсу будуть збережені

Голова національного банку України Кирило Шевченко 21 липня провів першу зустріч з послами Великої сімки, на якій запевнив, що НБУ залишиться і надалі незалежною інституцією, яка ухвалюватиме аполітичні на економічно вмотивовані рішення.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

За словами Шевченка, монетарна політика, режим інфляційного таргетування та режим гнучкого курсу будуть збережені.

«Тісні партнерські відносини з нашими міжнародними партнерами - значний здобуток реформи фінансового сектору останніх років. Вважаю своїм обов’язком підтримувати та розвивати їх. Національний банк високо цінить відносини з країнами Великої сімки, Європейського Союзу, а також міжнародними фінансовими інституціями. Ми прагнемо і надалі залишатися прогнозованим та послідовним партнером. Ми твердо переконані, що співпраця з міжнародними партнерами – необхідна запорука макрофінансової стабільності України», - сказав також Шевченко.

«Національний банк - фундаментальна опора реформ, які проводила Україна у попередні роки та продовжує впроваджувати сьогодні. Центробанк відіграв ключову роль у подоланні проблем у банківському секторі та боротьбі з кризовими явищами в країні. Сподіваємося, що Національний банк продовжить продуману політику, яка спрямована на забезпечення макрофінансової та економічної стабільності в Україні», – зазначила Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

Під час зустрічі Шевченко також озвучив свої основні пріоритети на посаді: відновлення кредитування, зниження портфелів «поганих» кредитів, збереження макрофінансової стабільності, а також продовження та поглиблення співпраці з міжнародними партнерами України.

Напередодні новий голова НБУ назвав чотири пріоритети у своїй роботі.

Як відомо, 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення Кирила Шевченка головою Національного банку України. «За» проголосували 332 нардепи.