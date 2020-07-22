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    Економіка та фінанси

    Місія технічної підтримки МВФ завершила роботу в Україні

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    <p>Місія працювала в режимі відеоконференції</p> - Місія технічної підтримки МВФ завершила роботу в Україні

    Місія працювала в режимі відеоконференції

    Фото: Мінфін

    Переговори тривали майже три тижні

    Місія технічної підтримки МВФ з питань податкової політики, яка протягом майже трьох робочих тижнів проходила в режимі відеоконференції за безпосередньої участі представників Міністерства фінансів України завершила 21 липня свою роботу.

    Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

    «Обсяг роботи Місії передбачав аналіз останніх змін у податковому законодавстві щодо правил міжнародного оподаткування, зокрема тих, що запроваджені Законом України від 16.01.2020 № 466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві», - йдеться в повідомленні.

    Як зазначається, експерти розглянули головні податкові нововведення в контексті імплементації Плану дій BEPS: запровадження правил контрольованих іноземних компаній, інструменти запобігання ухиленню від сплати податків та необґрунтованого використання податкових пільг; удосконалення правил визнання постійних представництв; удосконалення правил контролю за трансфертним ціноутворенням.

    Окремо обговорювалися особливості можливої реалізації в Україні з урахуванням досвіду інших країн програми одноразового добровільного декларування.

    У Мінфіні додали, що під час роботи були надані коментарі щодо окремих аспектів імплементації зазначених новацій, з огляду на світовий досвід застосування цих інструментів податкової політики.

    Пропозиції експертів мають практичну цінність для роботи Міністерства фінансів та Державної податкової служби над проектами підзаконних нормативно-правових актів та роз’яснень щодо практичного застосування податкових новацій, резюмували у відомстві.

    Мінфін МВФ економіка податки Україна фінанси
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