Місія технічної підтримки МВФ завершила роботу в Україні
Місія працювала в режимі відеоконференції
Переговори тривали майже три тижні
Місія технічної підтримки МВФ з питань податкової політики, яка протягом майже трьох робочих тижнів проходила в режимі відеоконференції за безпосередньої участі представників Міністерства фінансів України завершила 21 липня свою роботу.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
«Обсяг роботи Місії передбачав аналіз останніх змін у податковому законодавстві щодо правил міжнародного оподаткування, зокрема тих, що запроваджені Законом України від 16.01.2020 № 466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві», - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, експерти розглянули головні податкові нововведення в контексті імплементації Плану дій BEPS: запровадження правил контрольованих іноземних компаній, інструменти запобігання ухиленню від сплати податків та необґрунтованого використання податкових пільг; удосконалення правил визнання постійних представництв; удосконалення правил контролю за трансфертним ціноутворенням.
Окремо обговорювалися особливості можливої реалізації в Україні з урахуванням досвіду інших країн програми одноразового добровільного декларування.
У Мінфіні додали, що під час роботи були надані коментарі щодо окремих аспектів імплементації зазначених новацій, з огляду на світовий досвід застосування цих інструментів податкової політики.
Пропозиції експертів мають практичну цінність для роботи Міністерства фінансів та Державної податкової служби над проектами підзаконних нормативно-правових актів та роз’яснень щодо практичного застосування податкових новацій, резюмували у відомстві.