Корупція в «Укрзалізниці»: суд розгляне ухилення від сплати податків на 6,4 млн грн

Слідство встановило, що службовці «Укрзалізниці» привласнили гроші на ремонтах дизель-поїздів

За матеріалами прокуратури судитимуть колишнього службовця «Укрзалізниці»

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно колишнього керівника одного із підприємств «Укрзалізниці», який займався веденням бухгалтерського обліку. Офіс генпрокурора підозрює ексслужбовця підприємства в ухиленні від сплати податків на кілька мільйонів гривень. Ім’я обвинуваченого прокуратура не називає.

За даними слідства, посадові особи афілійованих підприємств ПАТ «Укрзалізниця» занижували податок на прибуток на загальну суму понад 6,4 млн грн, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

«Відображення посадовими особами ПАТ «Укрзалізниця» в бухгалтерському та податковому обліках недостовірних відомостей щодо проведення капітальних ремонтів дизель-поїздів, призначених для здійснення приміських пасажирських перевезень, призвело до безпідставного завищення суми податкового кредиту», – пояснюють прокурори.

За результатами проведеної перевірки та на підставі встановлених порушень Офісом великих платників податків ДФС були винесені податкові повідомлення-рішення, правомірність та законність яких встановлена відповідним рішенням Верховного суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду.

В ході досудового розслідування до бюджету було відшкодовано суму недоотриманого податку у сумі 3 млн грн.

Офіс генпрокурора нагадує, що у липні 2021 року вони скеруваали до суду обвинувальний акт стосовно п’ятнадцяти осіб за фактами заволодіння коштами ПАТ «Укрзалізниця» в особливо великих розмірах, службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, підроблення документів, вчинених у складі організованої групи.

Серед обвинувачених – колишній виконувач обов’язків голови правління одного з підприємств, 100% акцій якого внесено до статутного капіталу «Укрзалізниці» та його колишні заступники; колишні та теперішні керівники підрозділів приміських пасажирських перевезень, а також начальники виробничих підрозділів моторвагонних депо регіональних філій товариства.

Слідством встановлено, що службові особи «Укрзалізниці» та її афілійованих підприємств заволоділи грошовими коштами акціонерного товариства під час організації проведення капітальних ремонтів дизель-поїздів, призначених для здійснення приміських пасажирських перевезень.

Крім того, триває досудове розслідування ще у ряді кримінальних проваджень стосовно службових осіб АТ «Укрзалізниця» за фактами розтрати грошей.

До слова, торік Державна аудиторська служба виявила в компанії «Укрзалізниця» фінансових порушень, зовнішніх та внутрішніх ризиків на загальну суму 61,4 млрд грн.

Також у 2021 році СБУ викрила корупційні схеми на «Укрзалізниці».

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