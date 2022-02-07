«Укрзалізниця» показала, як проходить демонтаж головного ескалатора країни (відео)

Працювати нові підйомники будуть не менше 20 годин на добу

«Укрзалізниця» встановлює на Центральному вокзалі в нові ескалатори, які оснащені сучасними технологіями. Відео монтажу компанія опублікувала на своїй сторінці в Facebook.

«Хроніки головного ескалатора країни: почався монтаж нового підйомника. На початку лютого стартували роботи з установлення каркасу нового ескалатора», – йдеться в повідомленні Укрзалізниці.

У компанії також пояснили, що таке каркас ескалатора. Підйомник складається з різних елементів, включаючи сходи, перила, балюстрада і т.д. Через велику вагу всіх елементів їх монтаж здійснюється поступово. Каркас являє собою таку собі точку опори для елементів підйомника.

Висота нових ескалаторів складе 6,5 м. Працювати підйомники будуть не менше 20 годин на добу. При цьому очікується, що за годину вони зможуть обслуговувати 7300 осіб.

У ескалаторах встановлять LED-підсвічування, сенсор для зупинки сходового полотна, коли немає людей. Також планується установка пристрою для знезараження перил.

Як раніше повідомлялося, мережу обурили плани Укрзалізниці міняти ескалатор чотири місяці.

Як раніше повідомлялося, компанія «Укрзалізниця» розпочинає встановлення двох нових потужних ескалаторів Heavy Duty у вестибюлі Центрального залізничного вокзалу Києва після святкового періоду.