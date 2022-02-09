Мер Івано-Франківська запрошує посольство США переїхати на локомотивний завод
ЗМІ пишуть, що начебто посольство США розглядає можливість переїзду із Києва до західної України
Якщо посольство США прийме рішення про переїзд у західну Україну, Івано-Франківськ готовий прийняти американських дипломатів. Місцева влада вже готує відповідного листа до дипломатичної установи, повідомив івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків.
«Готуємо листа до посольства США, яке розглядає можливість переїхати в західну Україну, то Івано-Франківськ готовий допомогти і прийняти посольство США», – зазначив Марцінків.
За його словами, в Івано-Франківську розглядають можливість розмітити посольство США на Локомотиворемонтному заводі, де територію можна огородити за всіма вимогами.
Напередодні видання BuzzFeed оприлюднило інформацію про те, що посольство США у Києві розглядає на випадок нападу Росії можливість переїзду до західної України.
Локомотиворемонтний завод (ЛРЗ) заснований у 1866 році як «Залізничні майстерні Станіславова». Свого часу тут виготовляли бронепоїзди для УНР. Після Другої світової війни роботу ЛРЗ відновили. Втім у 90-х роках підприємство опинилось на межі банкрутства. У 2017 році Івано-Франківська міська рада на аукціоні викупила завод за майже 34 млн грн.
Нині на ПрАТ «Івано-Франківський локомотиворемонтний завод» працюють понад 200 людей. Основним замовником ЛРЗ залишається «Укрзалізниця».
Нагадаємо, посольство США закликає американців скоріше їхати з України.
Раніше МЗС назвав країни, які евакуюють дипломатів з України. Зокрема Посольство США в Києві закликало американських громадян розглянути можливість від'їзду з України через можливу агресію Росії.