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    Мер Івано-Франківська запрошує посольство США переїхати на локомотивний завод

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    Мер Франківська каже, що&nbsp;на Локомотиворемонтному заводі можна розмістити посольство США&nbsp; - Мер Івано-Франківська запрошує посольство США переїхати на локомотивний завод
    Мер Франківська каже, що на Локомотиворемонтному заводі можна розмістити посольство США 
    фото: kurs.if.ua

    ЗМІ пишуть, що начебто посольство США розглядає можливість переїзду із Києва до західної України

    Якщо посольство США прийме рішення про переїзд у західну Україну, Івано-Франківськ готовий прийняти американських дипломатів. Місцева влада вже готує відповідного листа до дипломатичної установи, повідомив івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків.

    «Готуємо листа до посольства США, яке розглядає можливість переїхати в західну Україну, то Івано-Франківськ готовий допомогти і прийняти посольство США», – зазначив Марцінків.

    За його словами, в Івано-Франківську розглядають можливість розмітити посольство США на Локомотиворемонтному заводі, де територію можна огородити за всіма вимогами.

    Напередодні видання BuzzFeed оприлюднило інформацію про те, що посольство США у Києві розглядає на випадок нападу Росії можливість переїзду до західної України.

    Локомотиворемонтний завод (ЛРЗ) заснований у 1866 році як «Залізничні майстерні Станіславова». Свого часу тут виготовляли бронепоїзди для УНР. Після Другої світової війни роботу ЛРЗ відновили. Втім у 90-х роках підприємство опинилось на межі банкрутства. У 2017 році Івано-Франківська міська рада на аукціоні викупила завод за майже 34 млн грн.

    Нині на ПрАТ «Івано-Франківський локомотиворемонтний завод» працюють понад 200 людей. Основним замовником ЛРЗ залишається «Укрзалізниця».

    Нагадаємо, посольство США закликає американців скоріше їхати з України.

    Раніше МЗС назвав країни, які евакуюють дипломатів з України. Зокрема Посольство США в Києві закликало американських громадян розглянути можливість від'їзду з України через можливу агресію Росії.

    Теги: США Укрзалізниця завод мер посольство Івано-Франківськ Руслан Марцінків
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    Мер Івано-Франківська запрошує посольство США переїхати на локомотивний завод