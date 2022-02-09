Мер Івано-Франківська запрошує посольство США переїхати на локомотивний завод

Мер Франківська каже, що на Локомотиворемонтному заводі можна розмістити посольство США

ЗМІ пишуть, що начебто посольство США розглядає можливість переїзду із Києва до західної України

Якщо посольство США прийме рішення про переїзд у західну Україну, Івано-Франківськ готовий прийняти американських дипломатів. Місцева влада вже готує відповідного листа до дипломатичної установи, повідомив івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків.

«Готуємо листа до посольства США, яке розглядає можливість переїхати в західну Україну, то Івано-Франківськ готовий допомогти і прийняти посольство США», – зазначив Марцінків.

За його словами, в Івано-Франківську розглядають можливість розмітити посольство США на Локомотиворемонтному заводі, де територію можна огородити за всіма вимогами.

Напередодні видання BuzzFeed оприлюднило інформацію про те, що посольство США у Києві розглядає на випадок нападу Росії можливість переїзду до західної України.

Локомотиворемонтний завод (ЛРЗ) заснований у 1866 році як «Залізничні майстерні Станіславова». Свого часу тут виготовляли бронепоїзди для УНР. Після Другої світової війни роботу ЛРЗ відновили. Втім у 90-х роках підприємство опинилось на межі банкрутства. У 2017 році Івано-Франківська міська рада на аукціоні викупила завод за майже 34 млн грн.

Нині на ПрАТ «Івано-Франківський локомотиворемонтний завод» працюють понад 200 людей. Основним замовником ЛРЗ залишається «Укрзалізниця».

Нагадаємо, посольство США закликає американців скоріше їхати з України.

Раніше МЗС назвав країни, які евакуюють дипломатів з України. Зокрема Посольство США в Києві закликало американських громадян розглянути можливість від'їзду з України через можливу агресію Росії.