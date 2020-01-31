Нацбанк покращив прогноз зростання економіки
У Нацбанку очікують, що до кінця 2020 року інфляція в Україні не перевищуватиме 5% у річному вимірі
У Національному банку очікують, що економіка України у 2021 році зросте на 4%, а у 2020 році — на 3,5%.
Про це повідомив голова Національного банку Яків Смолій під час брифінгу з питань облікової ставки.
«Економічне зростання прискориться з 3,3% у минулому році до 3,5% у цьому році та близько 4% у наступні роки. Цьому сприятиме пом’якшення монетарної політики. Високий рівень приватного споживання та інвестицій буде залишатися основним рушієм економічного зростання», — повідомив Смолій.
За оцінками НБУ, у 2019 році економіка України зросла на 3,3%, переважно через падіння темпів економічного росту у четвертому кварталі 2019 року.
Також у Нацбанку очікують, що до кінця 2020 року інфляція в Україні не перевищуватиме 5% у річному вимірі, а золотовалютні резерви зростуть до понад 29 мільярдів доларів.
За таких умов Нацбанк планує знизити облікову ставку до 7% річних до кінця 2020 року.
Раніше повідомлялося, що Нацбанк знизив облікову ставку до 11%.
Раніше голова НБУ Яків Смолій заявив, що рівень облікової ставки може знизитися до 8% вже у 2020 році, до цього таке зниження планувалось не раніше 2021 року.
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