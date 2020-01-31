Нацбанк покращив прогноз зростання економіки



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У Нацбанку очікують, що до кінця 2020 року інфляція в Україні не перевищуватиме 5% у річному вимірі

У Національному банку очікують, що економіка України у 2021 році зросте на 4%, а у 2020 році — на 3,5%.

Про це повідомив голова Національного банку Яків Смолій під час брифінгу з питань облікової ставки.

«Економічне зростання прискориться з 3,3% у минулому році до 3,5% у цьому році та близько 4% у наступні роки. Цьому сприятиме пом’якшення монетарної політики. Високий рівень приватного споживання та інвестицій буде залишатися основним рушієм економічного зростання», — повідомив Смолій.

За оцінками НБУ, у 2019 році економіка України зросла на 3,3%, переважно через падіння темпів економічного росту у четвертому кварталі 2019 року.

Також у Нацбанку очікують, що до кінця 2020 року інфляція в Україні не перевищуватиме 5% у річному вимірі, а золотовалютні резерви зростуть до понад 29 мільярдів доларів.

За таких умов Нацбанк планує знизити облікову ставку до 7% річних до кінця 2020 року.

Раніше повідомлялося, що Нацбанк знизив облікову ставку до 11%.

Раніше голова НБУ Яків Смолій заявив, що рівень облікової ставки може знизитися до 8% вже у 2020 році, до цього таке зниження планувалось не раніше 2021 року.

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