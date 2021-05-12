В Україні почнуть проводити водневі вебінари

Ініціатор проекту – Регіональна газова компанія

Щотижня, починаючи з 13 травня, в Україні будуть проводитися вебінари на тему «Проведення експериментальних досліджень для вивчення можливостей транспортування сумішей природного газу та водню системою розподільних газопроводів».

У вебінарах візьмуть участь провідні вчені та експерти з Інституту газу НАН України, Інституту електрозварювання ім. Патона НАН України, Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, Інституту фізики і механіки ім. Г. Карпенка НАН України, Національного університету «Львівська політехніка», а також оператори газорозподільних мереж і представники іноземних компаній.

Ведучими вебінарів будуть енергетичний експерт, глава компанії «Нафтогазбудінформатика» Леонід Уніговський і директор зі стратегії розвитку Регіональної газової компанії Станіслав Казда.

Тривалість щотижневих вебінарів 40-45 хвилин. Участь у заході безкоштовна, за умови попередньої реєстрації за e-mail [email protected]

Нагадаємо, що з 6 серпня 2020 року Регіональна газова компанія проводить випробування сумішей природного газу та водню в українських газорозподільних мережах.