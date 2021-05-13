«Миколаївгаз» розповів про кількість клієнтів, які користуються особистим кабінетом на 104.ua

АТ «Миколаївгаз» – газорозподільна компанія, що здійснює свою діяльність на території Миколаївської області у співпраці з брендом РГК

Платформа 104.ua та додаткові онлайн-сервіси пропонують клієнтам «Миколаївгазу» прості універсальні рішення

З 2015 року 138,5 тисяч миколаївців створили Особистий кабінет на сайті 104.ua. За перший квартал 2021 року проведено 10,7 тисяч нових реєстрацій. З поширенням коронавірусу онлайн-сервіс набув особливої популярності, адже дозволяє цілодобово дистанційно керувати своїм особовим рахунком.

Онлайн-сервіс відкриває клієнтам безліч можливостей. На сайті можна ознайомитись з балансом та історією нарахувань за газ та його розподіл (доставку), дізнатись суму боргу або переплати, проаналізувати споживання газу за рік у розрізі місяців, передати показання лічильника і одразу оплатити послуги. Окрім того, доступна послуга зворотнього зв’язку з оператором, який готовий проконсультувати з будь-якого газового питання.

«Цьогоріч ми оновили інтерфейс особистого кабінету, розширивши його можливості. Відтепер, користувач може приєднати до свого акаунту до 25 особових рахунків і таким чином подбати про своїх близьких та рідних, які живуть віддалено», – розповідає начальник Миколаївського управління клієнтського сервісу ТОВ «104.ua» Юлія Давидчук.

«Миколаївгаз» постійно розширює для своїх клієнтів можливості цифрової взаємодії з компанією. Так було створено ряд додаткових онлайн-сервісів, які дублюють основні функції особистого кабінету, дозволяючи при цьому користуватись будь-яким зручним девайсом – комп’ютером, планшетом або смартфоном. Це мобільні додатки 104 Mobile та 104 Mobile Light, а також чат-боти 7104ua у Вайбер та Телеграм.

До речі, Вайбер-бот є другим за популярністю сервісом. Ним користуються вже майже 37,5 тисяч споживачів газу Миколаївщини. Його особливістю є можливість передавати показання лічильника за допомогою фото. Такий спосіб унеможливлює допущення помилок при наборі цифр вручну і гарантує точність у нарахуваннях за спожитий газ.

Платформа 104.ua та додаткові онлайн-сервіси пропонують клієнтам «Миколаївгазу» прості універсальні рішення. Передача показань лічильника або розрахунки за газ і його доставку є зручними, не залежно від місцезнаходження клієнта.

АТ «Миколаївгаз» – газорозподільна компанія, що здійснює свою діяльність на території Миколаївської області у співпраці з брендом РГК.