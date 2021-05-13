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    Економіка та фінанси

    «Миколаївгаз» розповів про кількість клієнтів, які користуються особистим кабінетом на 104.ua

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    АТ &laquo;Миколаївгаз&raquo;&nbsp;&ndash;&nbsp;газорозподільна компанія, що здійснює свою діяльність на території&nbsp; Миколаївської області у співпраці з брендом РГК - «Миколаївгаз» розповів про кількість клієнтів, які користуються особистим кабінетом на 104.ua
    АТ «Миколаївгаз» – газорозподільна компанія, що здійснює свою діяльність на території  Миколаївської області у співпраці з брендом РГК

    Платформа 104.ua та додаткові онлайн-сервіси пропонують клієнтам «Миколаївгазу» прості універсальні рішення

    З 2015 року 138,5 тисяч миколаївців створили Особистий кабінет на сайті 104.ua. За перший квартал 2021 року проведено 10,7 тисяч нових реєстрацій. З поширенням коронавірусу онлайн-сервіс набув особливої популярності, адже дозволяє цілодобово дистанційно керувати своїм особовим рахунком.

    Онлайн-сервіс відкриває клієнтам безліч можливостей. На сайті можна ознайомитись з балансом та історією нарахувань за газ та його розподіл (доставку), дізнатись суму боргу або переплати, проаналізувати споживання газу за рік у розрізі місяців, передати показання лічильника і одразу оплатити послуги. Окрім того, доступна послуга зворотнього зв’язку з оператором, який готовий проконсультувати з будь-якого газового питання.

    «Цьогоріч ми оновили інтерфейс особистого кабінету, розширивши його можливості. Відтепер, користувач може приєднати до свого акаунту до 25 особових рахунків і таким чином подбати про своїх близьких та рідних, які живуть віддалено», розповідає начальник Миколаївського управління клієнтського сервісу ТОВ «104.ua» Юлія Давидчук.

    «Миколаївгаз» постійно розширює для своїх клієнтів можливості цифрової взаємодії з компанією. Так було створено ряд додаткових онлайн-сервісів, які дублюють основні функції особистого кабінету, дозволяючи при цьому користуватись будь-яким зручним девайсом – комп’ютером, планшетом або смартфоном. Це мобільні додатки 104 Mobile та 104 Mobile Light, а також чат-боти 7104ua у Вайбер та Телеграм.

    До речі, Вайбер-бот є другим за популярністю сервісом. Ним користуються вже майже 37,5 тисяч споживачів газу Миколаївщини. Його особливістю є можливість передавати показання лічильника за допомогою фото. Такий спосіб унеможливлює допущення помилок при наборі цифр вручну і гарантує точність у нарахуваннях за спожитий газ.

    Платформа 104.ua та додаткові онлайн-сервіси пропонують клієнтам «Миколаївгазу» прості універсальні рішення. Передача показань лічильника або розрахунки за газ і його доставку є зручними, не залежно від місцезнаходження клієнта.

    АТ «Миколаївгаз» газорозподільна компанія, що здійснює свою діяльність на території Миколаївської області у співпраці з брендом РГК.
    Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.
    Теги: газ Миколаївщина Миколаїв РГК
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