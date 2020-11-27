Курс євро виріс до максимуму з лютого 2018 року

На 30 листопада НБУ встановив курс на рівні 33,95 гривень за євро

За день євро зріс на 11 копійок

Національний банк України на 30 листопада встановив курс на рівні 33,95 гривень за євро. Це на 11 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті НБУ.

Офіційний курс євро на 30 листопада встановлено на такому рівні: 33,9596 гривень за євро (+0,1141 грн). При цьому курс євро на 27 листопада становив 33,8455 гривень за євро.

Таким чином, офіційний курс євро виріс до максимуму майже за три роки. Вище курс був 6 лютого 2018 року – 34,51 гривень за долар.

Також на 30 листопада НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 28,46 гривень за долар. Курс на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Нагадаємо, до кінця року аналітики ICU очікують курсу валюти на рівні 29,5 грн за долар.

Раніше фахівці розповіли, чого чекати від курсу долара після місцевих виборів в Україні.

Також фінансисти розповіли, коли зупиниться зростання долара.