Курс євро виріс до максимуму з лютого 2018 року

Курс євро виріс до максимуму з лютого 2018 рокуграфіка
За день євро зріс на 11 копійок
Національний банк України на 30 листопада встановив курс на рівні 33,95 гривень за євро. Це на 11 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це свідчать дані на сайті НБУ.
Офіційний курс євро на 30 листопада встановлено на такому рівні: 33,9596 гривень за євро (+0,1141 грн). При цьому курс євро на 27 листопада становив 33,8455 гривень за євро.
Таким чином, офіційний курс євро виріс до максимуму майже за три роки. Вище курс був 6 лютого 2018 року – 34,51 гривень за долар.
Також на 30 листопада НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 28,46 гривень за долар. Курс на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.
Нагадаємо, до кінця року аналітики ICU очікують курсу валюти на рівні 29,5 грн за долар.
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