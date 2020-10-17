Аналітик пояснив, чому гривня знеціниться до кінця року та спрогнозував курс



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Курс валюти залежить від попиту та пропозиції

Курс національної валюти може знецінитися, якщо попит буде високим

До кінця року курс долара зросте, а на початку 2021 року українська національна валюта продовжить знецінюватися.

Такий прогноз зробив фінансовий аналітик компанії ICU Михайло Демків, пише finance.ua.

«Курс валюти залежить від попиту та пропозиції. Якщо в країну заходить багато валюти, то вона дешевшає відносно національної валюти, і навпаки», – каже він.

За словами експерта, українці звикли більше жити в періоди, які заклалися у пам’яті, коли є дефіцит валюти й вона дорожчає щодня.

«Однак минулий 2019 рік був інакшим: Нацбанк, який є ключовим гравцем на ринку, давав гривні укріплюватися. Цим регулятор хотів показати, що гривня може не лише знецінюватися, як звикли люди, але і рухатися в інший бік. За той же 2019 рік гривня укріпилася на приблизно 14%. Але є одне «але». Товари українського бізнесу, який займається експортом, за таких умов стали менш конкурентними, оскільки зростає їхня собівартість. Відповідно цей момент спровокував критику політики діяльності НБУ», – зазначив експерт.

Тому на початку 2020 року відбулися зміни, що супроводжувалися кадровими перестановками – нацвалюта послаблювалася для того, щоб дати цим експортерам трохи переваги на міжнародних ринках.

«Я закликаю українців частіше заходити на сайт Нацбанку і переглядати розділ «Аналіз ліквідності», щоб побачити, скільки гривні регулятор витратив, аби купити іноземну валюту або навпаки. Так можна спостерігати динаміку курсу. Як бачу я, вони досить в’яло реагували на процес послаблення гривні — лише за минулий місяць продали 300 млн доларів, що для українського ринку не так багато. Для порівняння, у березні, коли прийшов ковід і всі фінансові ринки летіли у Прірву, НБУ витратив суму удесятеро більшу, аби стабілізувати ситуацію з курсом», – розповів Демків.

Що ще визначатиме курс

За словами фінансиста, зовнішні чинники, окрім політики, є сприятливими для гривні. Було безпрецедентне зниження вартості нафти та нафтопродуктів, а також газу. При цьому на цінниках в АЗС ми це не дуже відчуваємо, та наш енергетичний імпорт значно зменшився.

Прогноз

До кінця року аналітики ICU очікують курсу валюти на рівні 29,5 грн за долар.

«У 2021 мабуть буде певна циклічність курсу і зміцнення долару. Тому на кінець наступного року долар може вийти на рівень до 30 гривень», – заявив Демків.

При цьому, за його словами, курс національної валюти може знецінитися, якщо попит буде високим.

«Наприклад, у 2021 люди переможуть коронавірус і поїдуть відпочивати за кордон, туди, куди вони не могли подорожувати у 2020. Такого плану речі можуть призвести до того, що ми побачимо вищий курс», – спрогнозував експерт.

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