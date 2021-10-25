Курс валют на 25 жовтня: долар і євро виросли за вихідні

Станом на 25 жовтня 2021 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 26,29 грн/дол.

Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,29 грн/долар

Національний банк України сьогодні, 25 жовтня, встановив курс гривні до долара США на рівні 26,29 грн/долар. Дані опубліковані на сайті НБУ.

Долар сьогодні зранку коштує 26,29. Напередодні вихідних, 22 жовтня, було 26,20 грн.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

26.291800 грн за долар;

30.577400 грн за євро;

0.373850 грн за російський рубль;

36.251100 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 24 жовтня курс усіх зазначених валют зріс.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що гривня в жовтні продовжить зміцнюватися по відношенню до долара та євро, до кінця місяця долар коштуватиме на рівні 26-26,6 грн, євро 30-30,6 грн.

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