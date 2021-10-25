  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Курс валют на 25 жовтня: долар і євро виросли за вихідні

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Станом на 25 жовтня 2021 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 26,29 грн/дол. - Курс валют на 25 жовтня: долар і євро виросли за вихідні
    Станом на 25 жовтня 2021 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 26,29 грн/дол.
    фото з відкритих джерел

    Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,29 грн/долар

    Національний банк України сьогодні, 25 жовтня, встановив курс гривні до долара США на рівні 26,29 грн/долар. Дані опубліковані на сайті НБУ.

    Долар сьогодні зранку коштує 26,29. Напередодні вихідних, 22 жовтня, було 26,20 грн.

    Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

    • 26.291800 грн за долар;
    • 30.577400 грн за євро;
    • 0.373850 грн за російський рубль;
    • 36.251100 грн за фунт стерлінгів.

    У порівнянні з 24 жовтня курс усіх зазначених валют зріс.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що гривня в жовтні продовжить зміцнюватися по відношенню до долара та євро, до кінця місяця долар коштуватиме на рівні 26-26,6 грн, євро 30-30,6 грн.

    Читайте також:
    Теги: вихідні ЗМІ Національний банк курс валют банк Фунт Стерлінгів гривня НБУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Курс валют на 25 жовтня: долар і євро виросли за вихідні