Курс валют на 25 жовтня: долар і євро виросли за вихідні
Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,29 грн/долар
Національний банк України сьогодні, 25 жовтня, встановив курс гривні до долара США на рівні 26,29 грн/долар. Дані опубліковані на сайті НБУ.
Долар сьогодні зранку коштує 26,29. Напередодні вихідних, 22 жовтня, було 26,20 грн.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
- 26.291800 грн за долар;
- 30.577400 грн за євро;
- 0.373850 грн за російський рубль;
- 36.251100 грн за фунт стерлінгів.
У порівнянні з 24 жовтня курс усіх зазначених валют зріс.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що гривня в жовтні продовжить зміцнюватися по відношенню до долара та євро, до кінця місяця долар коштуватиме на рівні 26-26,6 грн, євро 30-30,6 грн.