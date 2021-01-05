Курс валют на 5 січня: євро оновив трирічний максимум

Курс валют на 5 січня: євро оновив трирічний максимумграфіка
Євро зріс на 20 копійок
Національний банк України (НБУ) на 5 січня 2021 року встановив курс євро на рівні 34,93 гривень за євро. Це на 20 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це свідчать дані на сайті регулятора.
Офіційний курс євро на 31 грудня було встановлено на такому рівні: 34,7396 гривень за євро. При цьому курс євро на 5 січня вже становить 34,9389 гривень за євро.
Таким чином, курс євро виріс до максимуму майже за три роки. Вище курс був тільки 30 січня 2018 року – 34,96 грн за євро.
Також НБУ на 5 січня встановив офіційний курс долара на рівні 28,43 гривень, що на 16 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.
Тож, офіційний курс долара почав 2021 рік зростанням після зниження в кінці минулого року.
До слова, фнансисти розповіли, що буде з курсом долара до Різдва.