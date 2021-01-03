Фінансисти розповіли, що буде з курсом долара до Різдва

Фінансові аналітики поки не радять купувати валюту

Короткий тиждень у грудні з додатковими вихідними через Різдво і ще один такий самий короткий, але вже у зв’язку з Новим роком, наклали відбиток на курс долара. За 10 днів тренд змінився тричі: висхідний – спадний – висхідний. А за рік курс долара злетів на 20%.

Як вплине на курс долара в новому році низка свят і запровадження з 8 січня локдауну в Україні, читайте далі.

Експерти – член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин і президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.

Що сталося з курсом за 10 днів

За 10 днів, з яких три були вихідні, готівковий долар спершу подорожчав на 24 копійки – до 28,50 грн / долар у продажу і до 28,25 грн / долар в купівлі. Потім, немов злякавшись власної сміливості, плавно опустився до 28,34 і 28,14 грн / долар відповідно. В окремі дні курс готівкового продажу був нижче за офіційний курс Нацбанку. Але за чотири передноворічні робочі дні долар взявся надолужувати згаяне і досяг успіху в цьому. В останній день старого року курс зафіксували на рівні 28,52 грн / долар у продажу і 28,17 в купівлі.

Експерти звернули увагу, що розширився при цьому спред (різниця між курсом продажу і купівлі) – він зріс майже в 1,8 раза, з 20 до 35 копійок. Це говорить про надлишок валюти на продаж і бажанні банків і обмінників купити її якомога дешевше.

Українці, навпаки, перед святами активно здавали накопичення. За словами Олега Пендзина, насамперед це були трудові мігранти, які приїхали в Україну на довгі зимові канікули.

Нацбанк за 10 днів послабив гривню на 44 копійки, з 27,83 до 28,27 грн / долар. На перші чотири дні нового року, з 1 по 4 січня, регулятор зберіг курс 28,27 грн / долар.

Головні причини змін

Експерти назвали закінчення року і велику кількість вихідних головними чинниками, які викликали коливання курсу вгору-вниз.

«На міжбанківському валютному ринку ми бачили постійні перекоси попиту і пропозиції – бізнес закривав річні операції, – аналізує Олександр Охріменко. – У всі дні короткого передноворічного тижня ситуація на торгах була непроста. Одні терміново продавали валюту, інші терміново купували. Нацбанк виходив з продажем, щоб не допустити занадто різкого підвищення курсу. Це, відповідно, впливало і на ринок готівки».

Чого очікувати наступного тижня

Прогнози експертів збіглися: у перші дні нового року гривню чекає девальвація.

«Країна буде відпочивати, а Мінфін – працювати, потрібно оплачувати відсотки за зовнішніми боргами – близько 600 млн доларів, це немало, доведеться купувати валюту, – говорить Олександр Охріменко. – А 3-4 січня продавців на міжбанку навряд чи буде багато, отже, курс долара піде вгору. Готівковий ринок відповідно відреагує: долар може в першій і другій декаді січня короткочасно подорожчати навіть вище за 29 грн».

Андрій Шевчишин також упевнений, що через новорічні свята і локдаун, який вводять в Україні з 8 січня, гривня продовжить дешевшати в умовах скороченого обсягу торгів на міжбанківському ринку.

«Головною рушійною силою будуть імпортери і спекулянти, зокрема компанії, які отримали бюджетні ресурси, що може зрушити курс до позначки 28,5 гривні за долар», – зазначив Андрій Шевчишин.

Така ціна долара на міжбанку показує, що в готівковому продажі курс буде близько 28,7 грн / долар.

Олег Пендзин прогнозує, що в перші дні нового року курс готівкового долара буде стабільний – на рівні 28,5-28,6 грн / долар у продажу.

Продавати чи купувати валюту

Експерти не радять купувати долари, поки вони дорожчають. За їхніми прогнозами, до кінця січня очікується подальше зміцнення гривні.

Олександр Охріменко пояснив, чому готівкова валюта буде на свята дорожчати у продажу і дешевшати в купівлі.

«На новорічні свята людям традиційно не вистачає гривневої готівки, щоб купити подарунки тощо, – пояснив Олександр Охріменко. – Банки закриті, а обмінники працюють «з обороту» – підкріплення валютою у них немає, тобто купив дешевше – продав дорожче – заробив на різниці. Тому вони будуть максимально занижувати курс приймання валюти, зберігаючи високий курс продажу».

За словами експерта, стримувати «жадібність» власників обмінників у виставленні котирувань буде конкуренція між ними і наявність запасів валюти у населення. Найнижчий курс купівлі й найбільший спред очікується в західних регіонах – там трудові мігранти саме здають зароблену валюту. Курс купівлі може опуститися навіть нижче за 28 грн / долар, а курс продажу – піднятися до 29 грн. Очевидно, що купувати долари за таким курсом варто лише за крайньої потреби. Найвигідніший курс буде в містах-мільйонниках через високу конкуренцію обмінників.

Джерело: Сегодня