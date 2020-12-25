Як жартують над Мендель, яка заявила, що її пости в Twitter стабілізували гривню

Мендель радять тепер зробити твіти про Covid-19, щоб уникнути локдауну

Прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель під час онлайн-зустрічі, організованій Американською торговою палатою в Україні розповіла, як дві її публікації в Twitter для міжнародної аудиторії допомогли зміцнити гривню.

Однак, таку чудодійну силу публікацій Мендель оцінили не всі. Жартівники в соцмережах також радять прессекретарці президента зробити твіти про Covid-19, щоб уникнути локдауну.

Нагадаємо, Юлія Мендель заявила наступне:

«Пам’ятаю, коли я була на перших переговорах з президентом, він розповів, що в історії з «Приватбанком» буде на боці народу, і що Україна буде курсувати в ЄС. Мені вдалося дати два цих твіти дуже швидко. Їх підхопили майже всі іноземні медіа. Пам’ятаю, що в той час у нас трохи росла інфляція, що не колосально, але гривня ослабла і після цих двох твітів гривня знову стабілізувалася до колишнього рівня. Це був той момент, коли ти розумієш, що 280 знаків можуть впливати на інфляцію в країні».