  1. Головна
  2. Фото
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Як жартують над Мендель, яка заявила, що її пости в Twitter стабілізували гривню

    • Розсилка
    Як жартують над Мендель, яка заявила, що її пости в Twitter стабілізували гривню

    Мендель радять тепер зробити твіти про Covid-19, щоб уникнути локдауну

    Прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель під час онлайн-зустрічі, організованій Американською торговою палатою в Україні розповіла, як дві її публікації в Twitter для міжнародної аудиторії допомогли зміцнити гривню.

    Однак, таку чудодійну силу публікацій Мендель оцінили не всі. Жартівники в соцмережах також радять прессекретарці президента зробити твіти про Covid-19, щоб уникнути локдауну.

    1 з 17
    на весь екран згорнути
    Як жартують над Мендель, яка заявила, що її пости в Twitter стабілізували гривню
    Як жартують над Мендель, яка заявила, що її пости в Twitter стабілізували гривню
    Як жартують над Мендель, яка заявила, що її пости в Twitter стабілізували гривню
    Як жартують над Мендель, яка заявила, що її пости в Twitter стабілізували гривню
    Як жартують над Мендель, яка заявила, що її пости в Twitter стабілізували гривню
    Як жартують над Мендель, яка заявила, що її пости в Twitter стабілізували гривню
    Як жартують над Мендель, яка заявила, що її пости в Twitter стабілізували гривню
    Як жартують над Мендель, яка заявила, що її пости в Twitter стабілізували гривню
    Як жартують над Мендель, яка заявила, що її пости в Twitter стабілізували гривню
    Як жартують над Мендель, яка заявила, що її пости в Twitter стабілізували гривню
    Як жартують над Мендель, яка заявила, що її пости в Twitter стабілізували гривню
    Як жартують над Мендель, яка заявила, що її пости в Twitter стабілізували гривню
    Як жартують над Мендель, яка заявила, що її пости в Twitter стабілізували гривню
    Як жартують над Мендель, яка заявила, що її пости в Twitter стабілізували гривню
    Як жартують над Мендель, яка заявила, що її пости в Twitter стабілізували гривню
    Як жартують над Мендель, яка заявила, що її пости в Twitter стабілізували гривню

    Нагадаємо, Юлія Мендель заявила наступне:

    «Пам’ятаю, коли я була на перших переговорах з президентом, він розповів, що в історії з «Приватбанком» буде на боці народу, і що Україна буде курсувати в ЄС. Мені вдалося дати два цих твіти дуже швидко. Їх підхопили майже всі іноземні медіа. Пам’ятаю, що в той час у нас трохи росла інфляція, що не колосально, але гривня ослабла і після цих двох твітів гривня знову стабілізувалася до колишнього рівня. Це був той момент, коли ти розумієш, що 280 знаків можуть впливати на інфляцію в країні».

    Теги: курс валют Twitter Юлія Мендель
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies