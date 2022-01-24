Курс валют на початок тижня: долар і євро мінімально подешевшали

Скільки коштують валюти 24 січня

У понеділок, 24 січня, долар і євро здешевшають. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.

Офіційні курси валют Нацбанку на 24 січня:

Долар США – 28,31 грн (мінус 1 коп.)

Євро – 32,11 грн (плюс 1 коп.)

Нагадаємо, попереднього тижня вартість американської валюти наблизилася до психологічної позначки.

Також експерт розповів, що чекає на гривню у 2022 році.

Інвестиційний банкір Сергій Фурса вважає, на сьогоднішній день об'єктивних економічних причин для падіння гривні немає. Однак прогноз може змінитися в разі форс-мажорних обставин.

«Базовий курс валют – 27-29 грн за 1 долар. Якщо брати, наприклад, курс, який ми прогнозуємо на кінець наступного року, то він становить 28,5 грн. Тобто якихось значних коливань в межах базового сценарію, коли не відбувається нічого форс-мажорного, не очікується», – говорить він.

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