Курс валют на початок тижня: долар і євро мінімально подешевшали
Скільки коштують валюти 24 січня
У понеділок, 24 січня, долар і євро здешевшають. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.
Офіційні курси валют Нацбанку на 24 січня:
- Долар США – 28,31 грн (мінус 1 коп.)
- Євро – 32,11 грн (плюс 1 коп.)
Нагадаємо, попереднього тижня вартість американської валюти наблизилася до психологічної позначки.
Також експерт розповів, що чекає на гривню у 2022 році.
Інвестиційний банкір Сергій Фурса вважає, на сьогоднішній день об'єктивних економічних причин для падіння гривні немає. Однак прогноз може змінитися в разі форс-мажорних обставин.
«Базовий курс валют – 27-29 грн за 1 долар. Якщо брати, наприклад, курс, який ми прогнозуємо на кінець наступного року, то він становить 28,5 грн. Тобто якихось значних коливань в межах базового сценарію, коли не відбувається нічого форс-мажорного, не очікується», – говорить він.