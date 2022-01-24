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    Курс валют на початок тижня: долар і євро мінімально подешевшали

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    Вартість долара &ndash; 28,3 грн, євро &ndash; 32,1 грн - Курс валют на початок тижня: долар і євро мінімально подешевшали
    Вартість долара – 28,3 грн, євро – 32,1 грн
    фото з відкритих джерел

    Скільки коштують валюти 24 січня

    У понеділок, 24 січня, долар і євро здешевшають. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.

    Офіційні курси валют Нацбанку на 24 січня:

    • Долар США – 28,31 грн (мінус 1 коп.)
    • Євро – 32,11 грн (плюс 1 коп.)

    Нагадаємо, попереднього тижня вартість американської валюти наблизилася до психологічної позначки.

    Також експерт розповів, що чекає на гривню у 2022 році.

    Інвестиційний банкір Сергій Фурса вважає, на сьогоднішній день об'єктивних економічних причин для падіння гривні немає. Однак прогноз може змінитися в разі форс-мажорних обставин.

    «Базовий курс валют – 27-29 грн за 1 долар. Якщо брати, наприклад, курс, який ми прогнозуємо на кінець наступного року, то він становить 28,5 грн. Тобто якихось значних коливань в межах базового сценарію, коли не відбувається нічого форс-мажорного, не очікується», – говорить він.

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    Теги: Національний банк курс валют США банк
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    Курс валют на початок тижня: долар і євро мінімально подешевшали