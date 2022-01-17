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    Економіка та фінанси

    Вартість американської валюти наблизилася до психологічної позначки

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    Курс долара наблизився до минулорічної позначки - Вартість американської валюти наблизилася до психологічної позначки
    Курс долара наблизився до минулорічної позначки
    фото: glavcom.ua

    Гривня традиційно послаблюється на початку кожного року

    На ранок понеділка, 17 січня, курс гривні до долара в обмінних пунктах Києва послабився у порівнянні з попереднім показником на 15 копійок – до 28,15 грн/$.

    Продати американську валюту в середньому можна за курсом 27,90 грн. за $, Євро – за 31,80 грн.

    Курс гривні до Євро знизився на 17 копійок та сягнув 32,20 грн/Євро.

    Зазначимо, що Національний банк України на понеділок, 17 січня, встановив офіційний курс гривнідо американської на рівні 27,95 грн/$., тобто гривня ослабла на 21 копійку у порівнянні з попереднім показником.

    Офіційний курс гривні до євро на понеділок було встановлено на рівні 31,99 грн/Євро, тобто гривня ослабла на 22 копійки.

    На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,97/27,99 грн/$., до Євро - на рівні 32,02/32,03 грн/євро.

    Зазначимо, згідно з прогнозами експертів, в січні 2022 року гривня може ослабнути до 28,2-28,3 грн/$.

    Варто зазначити, що вітчизняна валюта на початку року традиційно перебуває у вразливій позиції по відношенню до долара, так, у січні 2021 року її вартість сягала 28,25 грн/$.

    Нагадаємо, долар почав дорожчати ще перед новорічними святами.

    Також варто нагадати, що нещодавно відзначалося 20-річчя європейської валюти Євро.

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    Теги: Національний банк курс валют банк гривня
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    Вартість американської валюти наблизилася до психологічної позначки