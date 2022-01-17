Вартість американської валюти наблизилася до психологічної позначки

Гривня традиційно послаблюється на початку кожного року

На ранок понеділка, 17 січня, курс гривні до долара в обмінних пунктах Києва послабився у порівнянні з попереднім показником на 15 копійок – до 28,15 грн/$.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 27,90 грн. за $, Євро – за 31,80 грн.

Курс гривні до Євро знизився на 17 копійок та сягнув 32,20 грн/Євро.

Зазначимо, що Національний банк України на понеділок, 17 січня, встановив офіційний курс гривнідо американської на рівні 27,95 грн/$., тобто гривня ослабла на 21 копійку у порівнянні з попереднім показником.

Офіційний курс гривні до євро на понеділок було встановлено на рівні 31,99 грн/Євро, тобто гривня ослабла на 22 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,97/27,99 грн/$., до Євро - на рівні 32,02/32,03 грн/євро.

Зазначимо, згідно з прогнозами експертів, в січні 2022 року гривня може ослабнути до 28,2-28,3 грн/$.

Варто зазначити, що вітчизняна валюта на початку року традиційно перебуває у вразливій позиції по відношенню до долара, так, у січні 2021 року її вартість сягала 28,25 грн/$.

Нагадаємо, долар почав дорожчати ще перед новорічними святами.

Також варто нагадати, що нещодавно відзначалося 20-річчя європейської валюти Євро.

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