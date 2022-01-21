Аби врятувати гривню, Нацбанк продав за тиждень $300 млн

За три тижні січня центробанк витратив на стримування падіння гривні майже $732 мільйони

Національний банк цього тижня продав на міжбанку $321 млн, а купив 20 млн доларів, свідчать дані на сайті регулятора.

Минулого тижня НБУ витратив на підтримку курсу гривні $330,7 млн.

З початку року центробанк купив на міжбанку $751,7 млн і продав $20 млн. Негативне сальдо інтервенцій склало $731,7 млн.

За минулий рік НБУ купив на міжбанку $3 690,70 млн і продав $1 275,70 млн. Сальдо інтервенцій становило $2 415,00 млн.

Додамо, що Україна втратила доступ до зовнішніх ринків капіталу. Регулятор наголошує, що втрата доступу до зовнішніх запозичень є тимчасовим явищем.

Нагадаємо, що 20 січня Нацбанк підняв облікову ставку до 10%. Крім того, Національний банк погіршив свій прогноз зростання ВВП України у 2022 році через геополітичну ситуацію, а також значно збільшив прогнозовану інфляцію.

Також стало відомо, що Нацбанк більше не купуватиме валюту на міжбанку.

Напередодні Нацбанк пояснив, чому гривня впала.

Нагадаємо, долар почав дорожчати ще перед новорічними святами.



