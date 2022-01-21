  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Аби врятувати гривню, Нацбанк продав за тиждень $300 млн

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Аби врятувати гривню, Нацбанк продав за тиждень $300 млн
    фото: glavcom.ua

    За три тижні січня центробанк витратив на стримування падіння гривні майже $732 мільйони

    Національний банк цього тижня продав на міжбанку $321 млн, а купив 20 млн доларів, свідчать дані на сайті регулятора.

    Минулого тижня НБУ витратив на підтримку курсу гривні $330,7 млн.

    З початку року центробанк купив на міжбанку $751,7 млн і продав $20 млн. Негативне сальдо інтервенцій склало $731,7 млн.

    За минулий рік НБУ купив на міжбанку $3 690,70 млн і продав $1 275,70 млн. Сальдо інтервенцій становило $2 415,00 млн.

    Додамо, що Україна втратила доступ до зовнішніх ринків капіталу. Регулятор наголошує, що втрата доступу до зовнішніх запозичень є тимчасовим явищем.

    Нагадаємо, що 20 січня Нацбанк підняв облікову ставку до 10%. Крім того, Національний банк погіршив свій прогноз зростання ВВП України у 2022 році через геополітичну ситуацію, а також значно збільшив прогнозовану інфляцію.

    Також стало відомо, що Нацбанк більше не купуватиме валюту на міжбанку.

    Напередодні Нацбанк пояснив, чому гривня впала.

    Нагадаємо, долар почав дорожчати ще перед новорічними святами.


    Теги: Національний банк економіка банк гроші гривня фінанси
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Аби врятувати гривню, Нацбанк продав за тиждень $300 млн