Нова облікова ставка, участь України у сертифікації «Північного потоку-2». 20 січня за хвилину

Зеленський прилетів до Польщі на зустріч з Дудою, Україна отримала 2 млн експрес-тестів на коронавірус, СБУ викрила десяток ватажків та бойовиків «Луганського округу донських козаків»

Став відомий склад збірної України на зимову Олімпіаду

На зимовій Олімпіаді у Пекіні Україну представлять 44 спортсмени у 12 видах програми. Це на 11 більше, ніж на попередніх зимових Іграх у Пхенчхані. До відкриття Олімпіади залишається два тижні.

Нацбанк підняв облікову ставку до 10%

Національний банк ухвалив рішення підняти облікову ставки на 1 в.п. до 10%.

Крім того, Національний банк погіршив свій прогноз зростання ВВП України у 2022 році з 3,8% до 3,4% через геополітичну ситуацію, а також значно збільшив прогнозовану інфляцію.

До слова, Україна внаслідок стресової ситуації на ринку зовнішніх запозичень тимчасово втратила змогу залучати зовнішній капітал.

Україна візьме участь у сертифікації «Північного потоку–2»

Україна візьме участь у сертифікації в ЄС газопроводу «Північний потік–2». Вона доєднається, коли це питання розглядатимуть на рівні Єврокомісії.

«Ухвалено рішення про те, що Україна буде запрошена до сертифікації «Північного потоку–2», коли це питання дійде до Європейської комісії. Це офіційна позиція, яку ми почули сьогодні, за що я вдячний нашим партнерам», – повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

Зеленський прилетів до Польщі на зустріч з Дудою

Президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Польщі. Після приземлення літака Володимира Зеленського зустріла делегація українських та польських дипломатів, зокрема, посол України в Польщі Андрій Дещиця. За інформацією канцелярії президента Польщі, темою консультацій глав держав буде безпекова ситуація в регіоні. Зеленський та Дуда обговорять, зокрема, загрози, що походять від Росії.

Україна отримала 2 млн експрес-тестів на коронавірус

За підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) до України прибули 2 млн швидких тестів для визначення коронавірусу. Голова представництва ЮНІСЕФ в Україні Мурат Шахін наголосив на важливості розширення доступу до безкоштовних тестів. Швидкі тести на виявлення Сovid-19 вироблені компанією SD Biosensor Inc. у Республіці Корея.

СБУ викрила десяток ватажків та бойовиків «Луганського округу донських козаків»

Служба безпеки України викрила членів «Луганського округу донських козаків», які брали участь у бойових діях проти сил АТО. Встановлено, що зловмисники брали активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції у районах Луганська та Дебальцевого.

Крім того, вони супроводжували так звані гуманітарні вантажі з РФ для бойовиків, а також патрулювали населенні пункти на тимчасово непідконтрольній українській владі території регіону.

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