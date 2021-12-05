Скандально відома Dj Nastia знову виступить у Москві

Діджейка Анастасія Топольська відома за низкою скандалів, пов'язаних з її творчою діяльністю

Топольська виступатиме в артцентрі, який пов'язаний із наближеним до Путіна бізнесменом

Анастасія Топольська, відома під псевдонімом Dj Nastia, що є дружиною ексчлена Наглядової ради «Укрзалізниці» Сергія Лещенка, вдруге за 2021 рік виступить у столиці країни-агресора Москві, повідомляє видання «Букви».

У суботу, 18 грудня, вона виступить у московському артцентрі Mutabor, який пов’язують із бізнесменом, що влаштовував вечірку на честь Путіна.

На вебсайті агенції Resident Advisor, яка займається організацією виступу, також міститься ця інформація.

На сайті організатора анонсований виступ діджейки/скріншот

Топольська стане частиною івенту MASK, який відбудеться в московському артцентрі Mutabor. Це підтвердили й організатори заходу.

Інстаграм заходу також підтвердив виступ Топольської/скріншот

Журналісти намагалися зв’язатись з Анастасією Топольською для отримання коментаря, але досі це зробити не вдалося.

Нагадаємо, 9 вересня 2017 року на столичному ВДНХ в оранжереї відбулася весільна вечірка Сергія Лещенка та діджейки Анастасії Топольської. Серед гостей були лише найближчі друзі та родичі, усього не більше 40 осіб.

Українцям дружина Лещенка запам’яталася низкою скандалів.

Так, 8 травня Топольська виступила в одному з нічних клубів Москви. Сам ексжурналіст Лещенко назвав виступ дружини в Росії «підтримкою жертв путінського режиму».

Також Топольська опублікувала відео з московського клубу Mutabor, де раніше анонсувала участь у «секс-позитивній вечірці». Вона постала в новому сценічному образі – Sheis, вбравшись у латексний чорний комплект.

Нагадаємо, це не перший виступ Топольської в Москві після початку російської агресії. 7 грудня 2019 року DJ Nastya вже виступала в клубі «Мутабор».

Сергій Лещенко та його дружина, яка розважала публіку у Москві, стали героями курйозних фотожаб.