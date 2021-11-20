Лещенко пообіцяв прокачати «слуг народу» після офіційного працевлаштування в Офісі президента

Провладний блогер пообіцяв зробити так, що депутати не сидітимуть на ефірах ображеними та приниженими

Провладний блогер Сергій Лещенко пообіцяв «прокачати» депутатів від «Слуги Народу» для участі в телевізійних ефірах після свого офіційного працевлаштування в Офісі президента. Про це він заявив на своєму на YouTube-каналі ввечері 19 листопада.

«Я не працюю в Офісі президента. Я б хотів, щоб вони мене покликали і я декілька разів прокачав їхніх депутатів так, щоб вони не сиділи ображеними і приниженими на ефірах, де їх просто знищують», – заявив Лещенко у своїй програмі на YouTube ввечері 19 листопада.

Лещенко також попросив свою аудиторію не ототожнювати його заяви з офіційними заявами Офісу президента.

Нагадаємо, минулого тижня відразу кілька народних депутатів повідомили, що новим куратором інформаційної політики Офісу президента став Сергій Лещенко, замінивши в цій ролі Михайла Подоляка. Зокрема він почав брифувати частину спікерів Офісу для участі в ефірах.

Лещенко цю інформацію спростував і заявив, що готовий офіційно перейти на роботу в ОП, однак на місце Михайла Подоляка – радника глави Офісу президента – не претендує. Подоляк кадрові перестановки не прокоментував.