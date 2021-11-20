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    Лещенко пообіцяв прокачати «слуг народу» після офіційного працевлаштування в Офісі президента

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    Лещенко готовий стати тренером для&nbsp;&laquo;слуг народу&raquo; - Лещенко пообіцяв прокачати «слуг народу» після офіційного працевлаштування в Офісі президента
    Лещенко готовий стати тренером для «слуг народу»
    фото: 112.ua

    Провладний блогер пообіцяв зробити так, що депутати не сидітимуть на ефірах ображеними та приниженими

    Провладний блогер Сергій Лещенко пообіцяв «прокачати» депутатів від «Слуги Народу» для участі в телевізійних ефірах після свого офіційного працевлаштування в Офісі президента. Про це він заявив на своєму на YouTube-каналі ввечері 19 листопада.

    «Я не працюю в Офісі президента. Я б хотів, щоб вони мене покликали і я декілька разів прокачав їхніх депутатів так, щоб вони не сиділи ображеними і приниженими на ефірах, де їх просто знищують», – заявив Лещенко у своїй програмі на YouTube ввечері 19 листопада.

    Лещенко також попросив свою аудиторію не ототожнювати його заяви з офіційними заявами Офісу президента.

    Нагадаємо, минулого тижня відразу кілька народних депутатів повідомили, що новим куратором інформаційної політики Офісу президента став Сергій Лещенко, замінивши в цій ролі Михайла Подоляка. Зокрема він почав брифувати частину спікерів Офісу для участі в ефірах.

    Лещенко цю інформацію спростував і заявив, що готовий офіційно перейти на роботу в ОП, однак на місце Михайла Подоляка – радника глави Офісу президента – не претендує. Подоляк кадрові перестановки не прокоментував.

    Теги: Сергій Лещенко партія Слуга народу YouTube Офіс президента Михайло Подоляк
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    Лещенко пообіцяв прокачати «слуг народу» після офіційного працевлаштування в Офісі президента