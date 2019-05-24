Лише 20% буковинських підприємств встановили засоби дистанційної передачі даних



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Вимога встановлення засобів дистанційної передачі даних міститься в Кодексі газорозподільних систем

Лише 21,4% непобутових споживачів облаштувати комерційні вузли обліку модемами зв’язку. Їх наявність необхідна для забезпечення точного прогнозування обсягів споживання газу в Чернівецькій області. Однак, значна частина підприємств продовжує надавати інформацію про споживання газу в телефонному режимі.

Наявність приладів дистанційної передачі даних необхідне для надходження даних про споживання газу в щоденному режимі до Оператора ГРМ. Це необхідно для належної організації добового балансування на внутрішньому ринку природного газу, яке стартувало 1 березня 2019 року.

Тільки 113 з 529 промислових споживачів в Чернівецької області встановили на власних комерційних вузлах обліку засоби дистанційної передачі даних. Вимога їх встановлення міститься в Кодексі газорозподільних систем.

«Зараз наші фахівці різними способами – телефоном, електронною поштою, смс-повідомленнями чи Viber, зводять споживання газу непобутових споживачів, зв’язок з якими, досить часто просто відсутній. Це ускладнює процес внесення даних та зведення балансу газу. До того ж, відсутність даних чи некоректність наданої інформації, може призвести до накладення штрафних санкцій споживачам», - повідомив головний метролог «Чернівцігазу» Володимир Аронець.

Про важливість встановлення приладів дистанційної передачі даних неодноразово наголошувало і НКРЕКП. Минулого року Регулятор надав підприємствам чергову відстрочку до 1 травня поточного року під надання безвідкличного гарантійного листа. Проте 416 юридичних осіб зволікають з встановленням необхідного обладнання.

Технічне завдання та консультації щодо встановлення засобів дистанційної передачі даних можна отримати в Центрах обслуговування клієнтів або в Контакт-центрі ПАТ «Чернівцігаз». Вимоги до обладнання та зразки документів є на сайті компанії. Юридичні особи можуть придбати прилади дистанційної передачі даних у цілої низки постачальників на ринку.

Власники комерційних вузлів обліку з лічильниками типорозмірів від G-1,6 до G 6 та річним обсягом обліку природного газу яких менше ніж 10 тис. м куб. постановою НКРЕКП № 750 від 17.05.2019 року звільнені від встановлення модемного зв'язку на вузли обліку газу.