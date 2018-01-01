Макрон: Франція до 2021 року закриє всі теплоелектростанції на вугіллі

Президент Франції анонсував запустк програми з розвитку екологічно чистих технологій

Франція стане прикладом у боротьбі з глобальними кліматичними змінами та закриє до 2021 року всі теплоелектростанції на вугіллі. Паралельно Франція вкладатиме у розвиток інновацій та досліджень, створить фонд з 10-мільйонним капіталом для цього. Про це повідомив президент Франції Емануель Макрон, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі.



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Еммануель Макрон на економічному форумі у Давосі

Президент Франції анонсував запустк програми з розвитку екологічно чистих технологій

Франція стане прикладом у боротьбі з глобальними кліматичними змінами та закриє до 2021 року всі теплоелектростанції на вугіллі. Паралельно Франція вкладатиме у розвиток інновацій та досліджень, створить фонд з 10-мільйонним капіталом для цього.

Про це повідомив президент Франції Емануель Макрон, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі.

«Ми будемо вживати заходів для радикального скорочення шкідливих викидів... Ми закриємо до 2021 року всі теплоелектростанції, що працюють на вугіллі, та запустимо програми з розвитку екологічно чистих технологій», - запевнив президент Франції.

Він повідомив, що у країні буде створено фонд для фінансування інновацій та досліджень, обсяг капіталу складе 10 млн євро.

«Прагну, щоб інновації стали основою нашої економічної політики», - наголосив Макрон.

Для втілення цієї ідеї Макрон сприятиме зниженню податків для підприємств, а також створенню більш сприятливих трудових умов.

До слова, канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила у Давосі, що Європа має більше покладатися сама на свої власні сили, в тому числі у вирішенні глобальних конфліктів. Також вона застерегла від «отрути для суспільства» та протекціонізму.

Як повідомлялося, Всесвітній економічний форум у швейцарському Давосі відкрився 23 січня.

У середу ввечері у Давосі пройшли переговори Петра Порошенка з директором МВФ.

Крістін Лагард заявила, що МВФ чекає від України призначення незалежного глави Нацбанку. Порошенко також зазначив, що для України дуже важливо продовжувати співпрацю з МВФ у 2018 році.

Раніше Порошенко у Давосі провів зустріч з прем'єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. У рамках зустрічі сторони обговорили питання двосторонньої співпраці. Крім того, Порошенко вкотре запросив Нетаньягу здійснити офіційний візит до України.

Також Порошенко запросив до України зятя та радника президента СШАДональда Трампа Джареда Кушнера.

Джерело: Укрінформ