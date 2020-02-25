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    Економіка та фінанси

    Mastercard заявила про зниження виручки через спалах коронавірусу

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    Mastercard заявила про зниження виручки через спалах коронавірусу

    Коронавірус позначається на закордонних поїздках, а також на зростанні обсягів транскордонної електронної торгівлі

    Американська фінансова корпорація Mastercard заявила, що може не досягти запланованих показників виручки в 2020 році через спалах коронавірусу.

    Про це повідомляє пресслужба компанії.

    Згідно з опублікованим документом, коронавірус позначається на закордонних поїздках, а також на зростанні обсягів транскордонної електронної торгівлі.

    Відзначається, що Mastercard переглянула прогнози по виручці, представлені раніше в цьому році. Тепер компанія оцінює зростання виручки в першому кварталі в 9-10% в річному численні, що на 2-3% менше раніше заявлених прогнозів.

    Крім того, в корпорації додали, що не можуть поки що точно сказати, як поширення коронавірусу вплине на підсумки інших кварталів. Також Mastercard не уточнили, на скільки може знизитися виручка за поточний рік в порівнянні з минулими прогнозами.

    Зазначимо, що Україна отримала від ВООЗ тести на коронавірус Covid-19.

    Також у МОЗ повідомили, коли оприлюднять результати тестів евакуйованих з Китаю.

    До слова, Міністерство охорони здоров'я Румунії оголосило про кілька заходів із запобігання зараженню новим коронавірусом. Усі румуни, які повертаються в країну з Північної Італії, де карантин на коронавірус, будуть ізольовані на 14 днів

    Нагадаємо, українські прикордонники вимірюватимуть температуру людей, які прибуватимуть з Італії, де за останніми даними зафіксували вже 5 смертей від коронавірусу і понад 200 інфікованих.

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