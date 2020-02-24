Усі румуни, які повертаються на Батьківщину з північної Італії, будуть ізольовані на карантин



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Люди, які приїхали з Італії, будуть відправлені на карантин в спеціальний центр

Міністерство охорони здоров'я Румунії оголосило про кілька заходів щодо запобігання зараженню новим коронавірусом. Усі румуни, які повертаються в країну з північної Італії, де карантин на коронавірус, будуть ізольовані 14 днів. Рішення застосовуватиметься як у Бухаресті, так і в інших регіонах країни, де існують карантинні центри.

Румунський державний секретар Нелу Тетару, відповідальний за заходи із захисту від цього вірусу, запевнив, що ніхто з тих, хто повертається з Італії, літаком чи автомобільним транспортом, не може уникнути карантину. Він пояснив, що медичний персонал на прикордонних пунктах пропуску був збільшений, а влада має списки від консульств Румунії в Італії з тим, хто живе у цій країні. В столичному аеропорті Анрі Коандепасажири, які прибувають з італійських районів, постраждалих від коронавірусу, в'їжджають у країну терміналом, призначеним для чартерних рейсів та заповнюють коротку анкету з ідентифікаційними даними та іншою відповідною інформацією.

Їм допомагає медичний персонал Департаменту з надзвичайних ситуацій. Це не є єдиними заходами, що вживаються румунською владою. У неділю в штабі кількох префектур країни відбулися екстрені наради, на яких представники місцевої влади встановили профілактичні заходи проти COVID-19, як назвали новий вірус. Одним із рішень є визначення відповідних карантинних просторів. Призначений прем'єр-міністр Людовик Орбан рекомендував якомога більше уникати поїздок у райони, де є ризик захворювання. Прем'єр-міністр також зазначив, що наразі тривають процедури закупівлі необхідного обладнання, медикаментів та матеріалів. Фахівці кажуть, що профілактичні заходи є важливими.

Керівник відділу надзвичайних ситуацій Раєд Арафат заявив, що зараження коронавірусом не має лікування і специфічної вакцини, симптоми різняться, і вірус може зазнати мутацій. Своєю чергою, керівник Інституту інфекційних хвороб імені Матея Бальша, Адріан Стреїну Черчель звертає увагу на те, що новий коронавірус передається дуже легко, повітряним шляхом На телебаченні Черчель заявив, що в даний час в Румунії є тест-комплекти для 150 пацієнтів, але потрібні маски та захисні костюми, які необхідно імпортувати. Міністерство внутрішніх справ оголосило, що виділило трохи більше мільйона євро на придбання термосканерів для аеропортів по всій країні. Контроль температури пасажирів є найпоширенішим заходом у західних аеропортах у боротьбі з коронавірусом у Китаї.

Нагадаємо, українські прикордонники вимірюватимуть температуру людей, які прибуватимуть з Італії, де за останніми даними зафіксували вже 5 смертей від коронавірусу і понад 200 інфікованих.

Станом на 24 лютого кількість загиблих у Китаї від нового коронавірусу Covid-19 зросла до 2592 осіб. За даними Національної комісії охорони здоров’я, за добу на материковому Китаї померло 150 осіб. Комісія також підтвердила в цілому 409 нових випадків зараження в Китаї.

Зазначимо, Італія стала епіцентром коронавірусу в Європі: міста на карантині, скасовано масові заходи. У країні було зафіксовано п'яту смерть від коронавірусу.

Як стало відомо в неділю, італійська влада вирішила скасувати два дні проведення Венеціанського карнавалу в понеділок і вівторок.

Знаменитий міланський театр «Ла Скала» в неділю оголосив, що призупиняє роботу через поширення коронавірусу - як запобіжний захід.

Також Австрія призупиняла залізничне сполучення з Італією через перевал Бреннер через спалах коронавірусу, щоправда, за кілька годин зняла заборону на рух пасажирських поїздів.

Влада Євросоюзу закликає громадян не панікувати. Комісар ЄС з питань економіки і фінансів Паоло Джентілоні, перебуваючи на зустрічі фінансових лідерів Великої двадцятки в Саудівській Аравії, повідомив журналістам: «Євросоюз повністю довіряє владі Італії і рішенням, які вона ухвалює. Ми теж стурбовані можливим поширенням вірусу, але немає необхідності панікувати».



