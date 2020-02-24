Україна отримала від ВООЗ тести на коронавірус Covid-19



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Система, яку передала Україні ВООЗ - французько-німецька

Всесвітня організація охорони здоров'я передала Україні тест-систему, яка розрахована на 900 випробувань на наявність коронавірусу Covid-19. Про це повідомив в.о. голови Центру громадського здоров'я Ігор Кузін.

Крім того, раніше Україна також закупила тест-систему на 90 зразків, її використовували для трьох випробувань (жоден випадок коронавірусу не підтвердився). Тож залишилося ще 987 тестів.

«Найближчим часом ми будемо робити дослідження тим, хто перебуває на обсервації (в Нових Санжарах – ред.), тобто буде мінус 105 тестів. 882 залишаться. Якщо не буде потреби в додаткових дослідженнях. Але в кожнім разі цього достатньо, щоб здійснювати діагностику на центральному рівні. Крім того, ми плануємо відправити частину тестів у районні лабораторії, щоб зменшити витрати часу на доставку зразків для проведення тестування», - розповів Кузін.

Він також повідомив, що зараз на етапі розробки перебувають тест-системи двох вітчизняних виробників - Інституту молекулярної біології і «Діогена». «У «Діогена» вже є перша версія тесту, для проведення проби. Ми будемо проводити тестування паралельно - на тих тестах, які в нас є (раніше куплені і передані ВООЗ – ред.), і на вітчизняних. Якщо переконаємося, що вітчизняні можна використовувати, у нас буде свій виробник, який досить швидко зможе зробити потрібну кількість тестів», - говорить Кузін.

Система, яку передала Україні ВООЗ - французько-німецька. А перші 90 тестів - німецькі.

Ігор Кузін також розповів, що тестування проводять, якщо є схожа на коронавірус клінічна картина (важкий перебіг захворювання, висока температура, утруднене дихання, пневмонія) і епідеміологічний фактор - подорож до Китаю або іншу країну, де були зафіксовані випадки захворювання на коронавірусну інфекцію Covid-19.

ВООЗ також розробила рекомендації для ведення хворих із коронавірусною інфекцією, їх перекладено українською. Щодо офіційного протоколу специфічного лікування Covid -19, то його наразі не існує. «Зараз проводять не менш ніж 15 клінічних досліджень, і їх кількість постійно зростає, - говорить Кузін. - Перший етап клінічних досліджень вже пройшли три препарати і три комбінації препаратів, зараз вони будуть переходити на другий етап».

Також у МОЗ повідомили, коли оприлюднять результати тестів евакуйованих з Китаю.