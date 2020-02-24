У МОЗ повідомили, коли оприлюднять результати тестів евакуйованих з Китаю



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У жодного з евакуйованих симптомів ГРВІ немає Фото Зоряни Скалецької

Проби і зразки були доставлені до національної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я

Результати тестів на коронавірус евакуйованих з Китаю громадян очікуються у середу, 26 лютого.

Про це заявив в.о директора Центру громадського здоров’я МОЗ Ігор Кузін на брифінгу у понеділок.

«Проби, зразки (взяті в евакуйованих - ред.) були доправлені до лабораторії Центру громадського здоров'я. Протягом двох днів ми будемо їх опрацьовувати. Очікуємо, що перші результати будуть доступні в середу, і ми їх оприлюднимо», - сказав Кузін.

За його словами, сьогодні відбулася поставка в Україну додаткових тест-систем для визначення коронавірусу.

«Це певна гуманітарна допомога, яку надає Всесвітня організація охорони здоров'я різним країнам. Наразі до країни доставлено майже 900 комплектів», - сказав Кузін, зауваживши, що загалом у країні є близько тисячі таких тест-систем.

За його словами, ще не вирішено остаточно, коли проводити повторне дослідження евакуйованих громадян на наявність коронавірусу. «Зараз вирішується: або робити (дослідження) раз на три дні, або зробити наприкінці обсерваційного періоду», - зауважив в.о директора ЦГЗ.

Він також зазначив, що продовжувати термін обсервації МОЗ наразі не планує. «Як сьогодні сказала міністр, це буде залежати від рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я. Наразі рекомендації - 14 днів. Якщо вони будуть збільшені, то, відповідно, будемо приймати рішення», - сказав Кузін.

Нагадаємо, 20 лютого увечері транспорт із евакуйованими з Уханя українцями прибув на територію санаторію у Нових Санжарах на Полтавщині.

Перед самим санаторієм евакуйованим українцям теж був влаштований «гостинний» прийом з палаючими шинами і барикадами.

Поліція відкрила два кримінальні провадження за фактом подій у Нових Санжарах: у результаті сутичок між протестувальниками та поліцейськими постраждали дев’ять поліцейських та одна цивільна особа.

Протягом дня поліція затримала 24 протестувальників. Їм загрожує до восьми років ув’язнення.

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Джерело: Укрінформ