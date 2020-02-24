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    Здоров'я

    У МОЗ повідомили, коли оприлюднять результати тестів евакуйованих з Китаю

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    <span>У&nbsp;жодного з&nbsp;евакуйованих симптомів ГРВІ немає</span> - У МОЗ повідомили, коли оприлюднять результати тестів евакуйованих з Китаю
    У жодного з евакуйованих симптомів ГРВІ немає
    Фото Зоряни Скалецької

    Проби і зразки були доставлені до національної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я

    Результати тестів на коронавірус евакуйованих з Китаю громадян очікуються у середу, 26 лютого.

    Про це заявив в.о директора Центру громадського здоров’я МОЗ Ігор Кузін на брифінгу у понеділок.

    «Проби, зразки (взяті в евакуйованих - ред.) були доправлені до лабораторії Центру громадського здоров'я. Протягом двох днів ми будемо їх опрацьовувати. Очікуємо, що перші результати будуть доступні в середу, і ми їх оприлюднимо», - сказав Кузін.

    За його словами, сьогодні відбулася поставка в Україну додаткових тест-систем для визначення коронавірусу.

    «Це певна гуманітарна допомога, яку надає Всесвітня організація охорони здоров'я різним країнам. Наразі до країни доставлено майже 900 комплектів», - сказав Кузін, зауваживши, що загалом у країні є близько тисячі таких тест-систем.

    За його словами, ще не вирішено остаточно, коли проводити повторне дослідження евакуйованих громадян на наявність коронавірусу. «Зараз вирішується: або робити (дослідження) раз на три дні, або зробити наприкінці обсерваційного періоду», - зауважив в.о директора ЦГЗ.

    Він також зазначив, що продовжувати термін обсервації МОЗ наразі не планує. «Як сьогодні сказала міністр, це буде залежати від рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я. Наразі рекомендації - 14 днів. Якщо вони будуть збільшені, то, відповідно, будемо приймати рішення», - сказав Кузін.

    Нагадаємо, 20 лютого увечері транспорт із евакуйованими з Уханя українцями прибув на територію санаторію у Нових Санжарах на Полтавщині.

    Перед самим санаторієм евакуйованим українцям теж був влаштований «гостинний» прийом з палаючими шинами і барикадами.

    Поліція відкрила два кримінальні провадження за фактом подій у Нових Санжарах: у результаті сутичок між протестувальниками та поліцейськими постраждали дев’ять поліцейських та одна цивільна особа.

    Протягом дня поліція затримала 24 протестувальників. Їм загрожує до восьми років ув’язнення.

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    Джерело: Укрінформ

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