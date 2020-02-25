Милованов розповів про вплив епідемії коронавірусу на економіку України



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Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов

Милованов вважає, що перед вітчизняним бізнесом відкрилися нові можливості

Україна не відчула негативного економічного впливу через поширення у світі коронавірусу.

Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов в ефірі «Свободи слова» на ICTV.

«З економікою ми поки що уважно моніторимо, слідкуємо за змінами, і ми ще не бачимо жодних негативних сигналів«, — запевнив він.

«У нас є певний експорт, коли ми продаємо товари в Китай, але більшість товарів, там є олія, харчові товари, не будуть зачеплені», — пояснив міністр.

За його словами, ситуація може мати для української економіки нові можливості.

«Наприклад, Китай може почати виробляти менше металу, і це дасть можливість всім металургійним заводам світу замінити трішки», — розтлумачив Милованов.

Міністр наголосив, що гальмування імпорту споживчих товарів з Китаю також стимулюватиме вітчизняного виробника.

«Це з одного боку, можливо, якось і впливає на економіку, але це дає можливість українському бізнесу зайти в цю нішу, там, де зараз немає товарів, і розвитися», — розповів керівник Мінекономіки.