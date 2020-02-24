Коронавірус: прикордонники мірятимуть температуру в кожного, хто прилетів з Італії



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Прямі сполучення з різними містами Італії сьогодні мають аеропорти у Борисполі і Жулянах

Українські прикордонники вимірюватимуть температуру людей, які прибуватимуть з Італії, де за останніми даними зафіксували вже 5 смертей від коронавірусу і понад 200 інфікованих.

Про це на брифінгу повідомив голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко.

Він зазначив, що перевірки впровадять в аеропортах Бориспіль і Жуляни.

«Наразі прямі сполучення з різними містами Італії мають аеропорти Бориспіль і Жуляни. Це близько 20 авіарейсів. Сьогодні з 20 години усі прямі рейси будуть проходити обов’язкову температурну перевірку з використанням інфрачервоних приладів», — зазначив Дейнеко.

Також прикордонники повідомили, що перевірки впровадять на потенційному напрямку в’їзду українців і іноземців з Італії на пункті пропуску «Тиса», який розташований поблизу міста Чоп Закарпатської області.

«Завтра з 8 години ранку там впровадять температурну перевірку усіх транспортних засобів і пасажирів для виявлення осіб з симптомами коронавірусу», — сказав Дейнеко.

Станом на 24 лютого кількість загиблих у Китаї від нового коронавірусу Covid-19 зросла до 2592 осіб. За даними Національної комісії охорони здоров’я, за добу на материковому Китаї померло 150 осіб. Комісія також підтвердила в цілому 409 нових випадків зараження в Китаї.

Зазначимо, Італія стала епіцентром коронавірусу в Європі: міста на карантині, скасовано масові заходи. У країні було зафіксовано п'яту смерть від коронавірусу.

Як стало відомо в неділю, італійська влада вирішила скасувати два дні проведення Венеціанського карнавалу в понеділок і вівторок.

Знаменитий міланський театр «Ла Скала» в неділю оголосив, що призупиняє роботу через поширення коронавірусу - як запобіжний захід.

Також Австрія призупиняла залізничне сполучення з Італією через перевал Бреннер через спалах коронавірусу, щоправда, за кілька годин зняла заборону на рух пасажирських поїздів.

Влада Євросоюзу закликає громадян не панікувати. Комісар ЄС з питань економіки і фінансів Паоло Джентілоні, перебуваючи на зустрічі фінансових лідерів Великої двадцятки в Саудівській Аравії, повідомив журналістам: «Євросоюз повністю довіряє владі Італії і рішенням, які вона ухвалює. Ми теж стурбовані можливим поширенням вірусу, але немає необхідності панікувати».